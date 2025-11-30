Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đang âm thầm xuất hiện, người dân cần hết sức cảnh giác

30-11-2025 - 15:30 PM | Kinh tế số

Thời điểm các địa phương triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 cũng là lúc nhiều đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, gần đây, một số đối tượng giả danh cán bộ Quân đội, Công an hoặc thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tiếp cận gia đình thanh niên, hứa hẹn “chạy” miễn, hoãn hoặc thay đổi kết quả khám sức khỏe. Chúng gọi điện, nhắn tin hoặc đến nhà yêu cầu chuyển tiền để “lo hồ sơ”, sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Nhiều gia đình đã mất hàng chục triệu đồng mà không nhận được bất cứ giấy tờ xác nhận nào. 

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đang âm thầm xuất hiện, người dân cần hết sức cảnh giác- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, các đối tượng còn mạo danh cơ quan Nhà nước gửi tin nhắn, email kèm đường link giả mạo yêu cầu “cập nhật thông tin nghĩa vụ quân sự”, “đóng phí hồ sơ”, “xác minh lý lịch trực tuyến”… Những liên kết này dẫn đến trang web cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thậm chí kiểm soát thiết bị của nạn nhân.
          
Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều nhóm tự xưng “tư vấn khám nghĩa vụ”, “bao đậu - bao rớt”, “dịch vụ lo hồ sơ”, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để chiếm đoạt tài sản.
          
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo:
          
(1) Chỉ tiếp nhận thông tin tuyển quân từ văn bản, thông báo chính thức của cơ quan Nhà nước;
          
(2) Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không chuyển tiền cho bất kỳ yêu cầu xử lý hồ sơ nghĩa vụ quân sự;
          
(3) Không truy cập đường link lạ, tin nhắn/email không rõ nguồn gốc;
          
(4) Khi có dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp Ban Chỉ huy Quân sự hoặc Công an các xã, phường nơi thường trú để xác minh, tránh bị lừa đảo. 
          
Đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh chủ động tố giác tội phạm, không tiếp tay cho các hành vi trục lợi, góp phần bảo đảm công tác tuyển quân năm 2026 diễn ra công bằng, nghiêm túc và đúng pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

