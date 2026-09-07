Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trên không gian mạng

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến việc điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lừa đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo BNC" xảy ra vào năm 2017-2018.

Theo cơ quan Công an, vụ án liên quan đến đồng tiền ảo BNC bắt đầu từ khoảng tháng 10/2017 do đối tượng Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ và thương mại Thái Tuấn cầm đầu cùng ban lãnh đạo. Các đối tượng đã phát hành trái phép 100.000.000 đồng tiền ảo BNC, quy ước giá trị ban đầu rất thấp (1 BNC tương đương 0,0435 USD hoặc 1.000 VND), sau đó tung ra những cam kết phi lý rằng đồng tiền này sẽ tăng giá phi mã để đạt mức 25.000 USD mỗi đồng vào năm 2025.

Nhóm này lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp điện tử Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp quốc tế (BNI-Group) đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng hai trang web là [http://businessbnc.com](http://businessbnc.com) và [http://businesscoinvietnam.com](http://businesscoinvietnam.com) để quản lý việc phát hành và giao dịch...

Sau khi nghe Vũ Đức Tĩnh và đồng bọn tư vấn về tiền ảo BNC, tin rằng việc sử dụng tiền Việt Nam đồng để mua tiền BNC đầu tư, trong tương lai sẽ có lợi nhuận cao khi đồng BNC tăng giá là thật nên từ tháng 10-2017 đến tháng 4-2018 có rất nhiều người bị hại đã đầu tư mua tiền ảo BNC và bị chiếm đoạt tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF. Ảnh CAHN

Trước đó, đầu năm 2026, Công an thành phố Hà Nội điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF do đối tượng Trần Nam Chung cầm đầu.

Nhóm đối tượng này đã thuê viết code hợp đồng thông minh để phát hành token FTXF, tạo web sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược có gắn bot can thiệp.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về lĩnh vực tài sản mã hóa, nhóm đối tượng đã thiết kế một kế hoạch lừa đảo có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng từ khâu kỹ thuật, truyền thông đến vận hành dòng tiền.

Cụ thể, Chung đã thuê đối tượng viết mã hợp đồng thông minh (smart contract) để phát hành token FTXF, đồng thời dựng lên hàng loạt nền tảng trung gian như website sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược có gắn các đoạn bot tự động can thiệp vào kết quả giao dịch nhằm thao túng tâm lý nhà đầu tư.

Để tạo vỏ bọc uy tín, các đối tượng tung ra những luận điệu quảng cáo hoa mỹ rằng đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển. Nhằm củng cố niềm tin về tính thanh khoản và khả năng ứng dụng thực tế rộng rãi, nhóm này liên tục "vẽ" ra một hệ sinh thái số hoành tráng bao gồm sàn giao dịch phi định tâm WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Không dừng lại ở việc tạo ra các sản phẩm công nghệ ảo, ổ nhóm này còn đẩy mạnh hoạt động tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, xây dựng hình ảnh cá nhân thành đạt nhờ đầu tư số. Các đối tượng liên tục tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính chuyên sâu và lập ra các phòng họp trực tuyến để diễn thuyết, lôi kéo người tham gia rót vốn nắm giữ lâu dài. Ở giai đoạn đầu, để lôi kéo, hệ thống cho phép nạn nhân rút tiền hoặc nhận mức lợi nhuận hấp dẫn từ 20% đến 30%.

Tuy nhiên, khi nhà đầu tư sập bẫy, dồn số tiền lớn vào các gói cao cấp, hệ thống lập tức báo lỗi. Các đối tượng viện đủ lý do như nâng cấp tài khoản, mở khóa hoặc yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ tài chính phụ thu để ép nạn nhân nộp thêm tiền trước khi khóa tài khoản, cắt đứt mọi liên lạc và chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của nhóm đối tượng không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho nhiều người dân mà còn làm suy giảm niềm tin vào thị trường tài chính hợp pháp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố các bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài sản mã hóa, tiền kỹ thuật số. Ảnh minh họa,

Trước những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài sản mã hóa, tiền kỹ thuật số từ người lạ trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, TikTok, Zalo, Facebook.

Cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài sản mã hóa, tiền kỹ thuật số từ người lạ trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, TikTok, Zalo, Facebook.

Tuyệt đối thận trọng với những hội thảo, lớp học trực tuyến mới thành lập cam kết mức lợi nhuận cao bất thường hoặc "đầu tư chắc thắng không rủi ro".

Thượng tá Nguyễn Duy Định - Trưởng Công an phường Láng khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ lưỡng các quy định pháp luật và tư cách pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ; không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho người lạ, đồng thời không cài đặt các ứng dụng giao dịch theo hướng dẫn khi chưa xác minh được tính hợp pháp và an toàn.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần lập tức ngừng chuyển tiền, bảo lưu toàn bộ dữ liệu giao dịch, hình ảnh và liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn và xử lý kịp thời.