Cảnh báo tới tất cả người dân thường quét mã QR để thanh toán tiền

15-09-2025 - 13:42 PM | Sống

Trong thời đại công nghệ số, mã QR được sử dụng rộng rãi để thanh toán, truy cập website, tải ứng dụng, xem thông tin… song cũng tiềm ẩn những rủi ro.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian gần đây, một số đối tượng lừa đảo lợi dụng sự tiện lợi của việc thanh toán bằng mã QR để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với một số hình thức phổ biến sau:

Dán đè lên mã QR của cửa hàng

Đối tượng lừa đảo lợi dụng sơ hở bằng cách in mã QR có tài khoản ngân hàng của đối tượng này. Sau đó, dán đè lên mã QR của cửa hàng, nhà hàng hoặc các điểm mua bán nhỏ lẻ khác. Khi người dân quét mã và chuyển khoản thì tiền không gửi đúng đến cửa hàng, nhà hàng và các điểm thanh toán mà lại gửi vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo.

Lừa đảo chiếm đoạt thông tin

Thủ đoạn mà các đối tượng thực hiện là kết bạn qua mạng xã hội (Facebook, Zalo…) để trao đổi với nạn nhân qua mã QR và yêu cầu nạn nhân quét mã. Mã này dẫn tới các website ngân hàng, trong đó yêu cầu người dùng nhập thông tin như: Họ tên, số Căn cước, tài khoản, mã OTP. Từ đó, người dùng mạng xã hội bị chiếm tài khoản hoặc lấy cắp thông tin.

Lừa đảo dẫn đến đường link, website chứa mã độc

Việc mã QR độc hại bị phát tán dễ dàng trong các bài viết, hình ảnh thông qua các ứng dụng tin nhắn, diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các chương trình phát sóng trực tiếp (livestream trên các nền tảng facebook, youtube, tiktok...).

Khi người xem quét mã sẽ bị chuyển hướng đến các trang quảng cáo cờ bạc, mại dâm kèm mã độc có thể bị cài đặt vào điện thoại. Các đối tượng lợi dụng các mã độc này thu thập thông tin, đánh cắp tài khoản, mật khẩu và OTP của nạn nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Để cảnh giác với việc quét mã QR, người dùng cần kiểm tra kỹ mã QR trước khi quét, xác minh nguồn gốc và tính hợp lệ của mã, đặc biệt là các mã lạ hoặc dán đè lên. Ngoài ra, cần cảnh giác với các ưu đãi quá hấp dẫn, kiểm tra kỹ đường dẫn địa chỉ truy cập (URL) sau khi quét và sử dụng ứng dụng quét mã an toàn.

Dùng mã QR của MTTQ để khách thanh toán: Cách ủng hộ của nhiều quán cà phê đang được khen ngợi: "Quá sáng tạo"

Theo Duy Anh

