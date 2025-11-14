Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng

14-11-2025 - 08:29 AM | Tài chính quốc tế

Một phần lớn tài sản của Nga trong tình trạng bị đóng băng đang nằm trong các tổ chức tín dụng tại Bỉ.

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 1.

Ngày 12 tháng 11 năm 2025, phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố Bỉ sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp tịch thu tài sản của Nga tại nước này, hãng tin TASS cho biết.

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 2.

"Do xung đột ở Ukraine và mong muốn đánh bại Nga, các nước EU đang bên bờ vực khủng hoảng kinh tế xã hội, và ngân sách của họ đang cạn kiệt".

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 3.

"Sẽ là một ý tưởng hay nếu mua ngũ cốc của Ukraine bằng tài sản đánh cắp của Nga. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa thể xử lý được số tài sản này", đại diện SVR lưu ý.

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 4.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng Bỉ - nơi tập trung khoảng 200 tỷ euro tiền quỹ bị đóng băng của Nga thông qua Euroclear, đang "hoài nghi" vì lo sợ bị trả thù.

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 5.

"Bỉ - quốc gia nắm giữ quỹ chung - 'kẻ trộm' này đang lo sợ. Suy nghĩ này là đúng - họ chắc chắn sẽ bị truy tố, và theo cách không hề dễ dàng", cơ quan báo chí SRV tuyên bố.

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 6.

Tuyên bố này xuất phát từ những tranh chấp đang diễn ra trong EU về việc sử dụng tài sản của Nga để tài trợ cho Ukraine. Lo ngại rủi ro pháp lý và tài chính, Bỉ đang yêu cầu các nước EU khác bảo lãnh, như Reuters đưa tin vào tháng 10.

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 7.

Trước đó, Moskva đã cảnh báo về "phản ứng cứng rắn" đối với bất kỳ nỗ lực tịch thu nào, bao gồm cả những biện pháp trừng phạt đáp trả đối với tài sản của châu Âu.

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 8.

Chính quyền Bỉ đã quyết định không phản ứng trước lời đe dọa của SVR, giữ im lặng, phù hợp với lập trường của họ kể từ tháng 10, khi Ủy ban Châu Âu hoãn quyết định đến tháng 12.

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 9.

Các nhà phân tích tin rằng Nga có thể đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô hoặc tịch thu tài sản của châu Âu tại Nga, nhưng vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào được công bố.

Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng- Ảnh 10.

Trong giai đoạn trước mắt, châu Âu sẽ sử dụng tiền lãi lấy từ số tài sản này để hỗ trợ Ukraine, đây được xem như giải pháp trì hoãn cho tới khi có bước đi kế tiếp.

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

