Cảnh báo 'trả giá đắt' nếu tịch thu tài sản đóng băng

Tuyên bố này xuất phát từ những tranh chấp đang diễn ra trong EU về việc sử dụng tài sản của Nga để tài trợ cho Ukraine. Lo ngại rủi ro pháp lý và tài chính, Bỉ đang yêu cầu các nước EU khác bảo lãnh, như Reuters đưa tin vào tháng 10.