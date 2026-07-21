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Cảnh báo ứng dụng VssID giả mạo chứa mã độc

| | Kinh tế số

Cảnh báo ứng dụng VssID giả mạo chứa mã độc

Ứng dụng giả mạo có tên "VssID.apk", chứa mã độc, có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại, nhằm chiếm đoạn thông tin, tài sản của người dùng.

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID, bảo hiểm xã hội số. Theo cơ quan Bảo hiểm Xã hội, đây là một chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm. Các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Bảo hiểm Xã hội gọi điện, nhắn tin, yêu cầu cập nhật thông tin hoặc cài phiên bản VssID mới để hưởng quyền lợi.

Sau đó, các đối tượng này gửi link lạ để người dùng tải file chấm APK về điện thoại. Khi cài đặt, ứng dụng giả mạo yêu cầu quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và dữ liệu cá nhân, từ đó đánh cắp mã OTP, theo dõi thao tác và có thể điều khiển điện thoại để chuyển tiền.

Cảnh báo ứng dụng VssID giả mạo chứa mã độc - Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định, cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VssID qua mạng xã hội hoặc tin nhắn. Để tránh sập bẫy cài ứng dụng giả mạo chứa mã độc chiếm quyền điện thoại, rút tiền từ tài khoản ngân hàng, người dân cần cảnh giác với các yêu cầu lạ.

Nếu nhận cuộc gọi đề nghị hỗ trợ cài ứng dụng, cần chủ động liên hệ cơ quan Bảo hiểm Xã hội địa phương hoặc tổng đài chính thức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để xác minh.

Chỉ tải ứng dụng từ kho chính thống, tìm hiểu kỹ đơn vị phát hành; không bấm vào link lạ trong tin nhắn, không cài đặt file APK không rõ nguồn gốc.

Theo L.V

Thời báo VTV

Từ Khóa:
cảnh báo

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