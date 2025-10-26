Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo về đợt bán tháo vàng

26-10-2025 - 06:31 AM | Tài chính quốc tế

Ông Phillip Streible - chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures - cảnh báo nếu vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến đợt bán tháo sâu hơn, về vùng hỗ trợ 3.850 USD.

Vàng giảm sau giai đoạn leo thang

Theo ghi nhận vào rạng sáng 25/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.118,29 USD/ounce, sau khi có lúc rơi gần 2% trong phiên. Tính chung cả tuần, vàng giảm hơn 3%.

Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex chốt phiên ở mức 4.137,8 USD/ounce, giảm 0,2%.

Cảnh báo về đợt bán tháo vàng- Ảnh 1.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên cuối tuần. Ảnh: The Hans India.

Trước đó, kim loại quý từng lập đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce trong phiên đầu tuần nhưng nhanh chóng điều chỉnh do lực chốt lời và tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu.

“Vàng và bạc bật tăng khi lạm phát lõi tháng 9 thấp hơn dự báo, nhưng điều này chưa đủ để đảo chiều xu hướng bán ra trong tuần này. Cả hai kim loại có thể cần thêm một nhịp điều chỉnh trước khi tạo nền tích lũy mới”, ông Tai Wong - chuyên gia giao dịch kim loại - nhận định.

Dữ liệu mới từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,0% trong 12 tháng tính đến tháng 9, thấp hơn dự báo 3,1%. Điều này gần như củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 28-29/10 và tiếp tục nới lỏng vào tháng 12.

Ông Phillip Streible - chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures - cảnh báo nếu vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến đợt bán tháo sâu hơn, về vùng hỗ trợ 3.850 USD.

Các kim loại quý khác diễn biến tiêu cực khi bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 48,65 USD/ounce; bạch kim giảm 1% còn 1.608,77 USD/ounce; palladium giảm 0,5% còn 1.450,05 USD/ounce.

Phố Wall đồng loạt lập đỉnh

Trái ngược thị trường vàng, chứng khoán Mỹ thăng hoa sau dữ liệu lạm phát tích cực. Cả ba chỉ số chính đều đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại trong phiên 25/10.

Dow Jones tăng 472,51 điểm (1,01%) lên 47.207,12 điểm; S&P 500 tăng 53,25 điểm (0,79%) lên 6.791,69 điểm; Nasdaq tăng 263,07 điểm (1,15%) lên 23.204,87 điểm. Đây là tuần tăng mạnh nhất của S&P 500 và Nasdaq kể từ tháng 8 và là tuần tốt nhất của Dow kể từ tháng 6.

Cảnh báo về đợt bán tháo vàng- Ảnh 2.

chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh mới, ghi nhận tuần giao dịch tích cực nhất kể từ tháng 8. Ảnh: History.com

“Giá cả tăng nhưng ở mức kiểm soát được. Điều này giúp Fed có thêm dư địa hạ lãi suất mà không lo lạm phát trở lại”, bà Callie Cox - chiến lược gia trưởng tại Ritholtz Wealth Management cho hay.

Cổ phiếu Ford tăng 12,2% sau kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, góp phần hỗ trợ thị trường.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI và STOXX 600 châu Âu cũng đồng loạt lập đỉnh, phản ánh tâm lý lạc quan lan rộng.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD gần như đi ngang, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4%.

Theo Hồng Nhung

Tiền Phong

Từ Khóa:
vàng, bán tháo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ liên tục ra đòn trừng phạt với Trung Quốc, nền kinh tế đồng minh 19 nghìn tỷ USD lại có động thái 'lạ': Nhập hàng của Bắc Kinh ngày một nhiều, nơm nớp lo sợ bị trả đũa

Mỹ liên tục ra đòn trừng phạt với Trung Quốc, nền kinh tế đồng minh 19 nghìn tỷ USD lại có động thái 'lạ': Nhập hàng của Bắc Kinh ngày một nhiều, nơm nớp lo sợ bị trả đũa Nổi bật

Nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xúc tiến ‘át chủ bài’ xuất khẩu cực giá trị, Đức và Nhật Bản đặc biệt khao khát

Nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xúc tiến ‘át chủ bài’ xuất khẩu cực giá trị, Đức và Nhật Bản đặc biệt khao khát Nổi bật

Một thứ gần như không thể thiếu ở vùng nông thôn Trung Quốc nay chỉ để bán sắt vụn: Chuyện gì đã xảy ra?

Một thứ gần như không thể thiếu ở vùng nông thôn Trung Quốc nay chỉ để bán sắt vụn: Chuyện gì đã xảy ra?

00:00 , 26/10/2025
Cảnh tượng ngay lúc này tại "thiên đường nghỉ dưỡng Đông Nam Á", nhiều người lắc đầu: Quá đáng tiếc!

Cảnh tượng ngay lúc này tại "thiên đường nghỉ dưỡng Đông Nam Á", nhiều người lắc đầu: Quá đáng tiếc!

23:15 , 25/10/2025
Ấn Độ chi 8,8 tỷ USD mua tàu chiến, tên lửa

Ấn Độ chi 8,8 tỷ USD mua tàu chiến, tên lửa

21:25 , 25/10/2025
Nikola Tesla: Tại sao ông lại say mê việc thao túng thời gian đến vậy?

Nikola Tesla: Tại sao ông lại say mê việc thao túng thời gian đến vậy?

19:55 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên