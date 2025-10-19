Canh "chống già" của nữ doanh nhân Nhật Bản 90 tuổi còn là "thuốc" kéo dài tuổi thọ, người Nhật chuộng từ lâu đời

Ở tuổi 90, bà Yoshikawa Sachie, chủ tịch một công ty bất động sản và chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Nagoya (Nhật Bản) vẫn tự tay lái xe đi làm, tham gia các chương trình truyền hình và điều hành doanh nghiệp với tinh thần minh mẫn, nụ cười rạng rỡ như tuổi đôi mươi. Trong các bài phỏng vấn với Toyo Keizai và JPrime, bà chia sẻ mục tiêu của mình là sống đến 120 tuổi, nhưng "với cơ thể khỏe mạnh và tâm trí trẻ trung như thuở thanh xuân".

Bí quyết của bà không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền hay thực phẩm chức năng xa xỉ, mà đến từ những thói quen giản dị được duy trì suốt hàng chục năm, đặc biệt là một bát canh dashi mỗi ngày.

Canh dashi - Canh "chống già" của doanh nhân 90 tuổi là "thuốc" kéo dài tuổi thọ của người Nhật

Mỗi sáng, bà Yoshikawa luôn bắt đầu ngày mới bằng một bát canh dashi – loại nước dùng được nấu từ cá ngừ bào (katsuobushi) và tảo biển kombu. Với người Nhật, dashi không chỉ là linh hồn của ẩm thực mà còn được xem là "món canh chống già" nhờ hàm lượng dưỡng chất dồi dào.

Các chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản cho biết:

- Cá ngừ bào chứa axit amin, taurine và peptide, giúp phục hồi tế bào, tăng sản sinh collagen, giảm quá trình oxy hóa - nguyên nhân chính khiến da nhăn và chảy xệ.

Tảo kombu giàu iod, canxi, magie và chất xơ hòa tan fucoidan - hợp chất được nghiên cứu có tác dụng chống viêm, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

Một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Nhật Bản (2022) cũng cho thấy, người có thói quen ăn canh dashi hằng ngày có chỉ số huyết áp ổn định hơn, tỷ lệ bệnh tim mạch thấp hơn và chức năng nhận thức tốt hơn ở tuổi già.

Bà Yoshikawa tin rằng, "mỗi thìa dashi là một liều thuốc trẻ hóa tự nhiên". Cơ thể được nuôi dưỡng từ bên trong, làn da sáng mịn hơn, tinh thần tỉnh táo, và đó là lý do bà chưa từng bỏ qua món canh này suốt hàng chục năm qua.

Không phải ngẫu nhiên mà Nhật Bản luôn nằm trong nhóm quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới, trung bình hơn 84 tuổi, trong đó phụ nữ chiếm phần lớn. Một phần bí mật nằm trong chế độ ăn thanh đạm, giàu tảo, cá, và nước dùng dashi, nguồn dinh dưỡng giúp cơ thể chống oxy hóa, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và làn da sáng trẻ.

Những thói quen "chống già" đáng học hỏi từ bà Yoshikawa

Không chỉ dừng lại ở bát canh dashi, bí quyết trẻ lâu của bà Yoshikawa còn đến từ một lối sống cân bằng và tinh thần tích cực.

Ăn vặt thông minh

Bà chọn rong biển nori hoặc mơ muối umeboshi thay vì bánh ngọt. Hai món này giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác thèm ăn – nhờ đó giữ dáng và ổn định đường huyết.

Ăn nhiều rau củ

Các bữa ăn hàng ngày của bà ưu tiên rau củ theo mùa, cá hấp, súp miso. Chúng ít chất béo nhưng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Dạ dày khỏe thì da mới đẹp.

Vận động ngay khi làm việc

Ở tuổi 90, bà vẫn điều hành công ty mỗi ngày. Trong lúc nấu ăn, bà tranh thủ giãn cơ tay, khi gọi điện thì vươn vai hít thở sâu, mỗi chiều đều đi bộ 30 phút quanh khu nhà, vừa đi vừa hát lớn để "giải tỏa năng lượng tiêu cực".

Chú ý chăm sóc vùng kín

Bà Yoshikawa chia sẻ rằng, phụ nữ ở tuổi mãn kinh thường quên chăm sóc "vùng kín", trong khi đây là trung tâm nội tiết và sức sống của cơ thể. Bà duy trì thói quen bổ sung vitamin A, B2, uống đủ nước và giữ vệ sinh nhẹ nhàng để duy trì độ ẩm, cân bằng pH. Theo bà, vùng kín khỏe mạnh là nền tảng của sự trẻ trung toàn thân, từ da, tóc đến tinh thần. Nhiều tờ báo Nhật gọi đây là bí mật thầm lặng của nữ doanh nhân 90 tuổi.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Kaigo-postseven, Savvy Tokyo)