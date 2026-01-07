Cảnh cuối năm trung tâm thương mại Hà Nội nhiều nơi 'cửa đóng then cài'

Mặt bằng cho thuê ế ẩm

Tại tòa nhà Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt), một trong những dự án hỗn hợp nằm trên trục giao thông huyết mạch, ai cũng dễ dàng nhận thấy cảnh nhiều gian hàng tầng khối đế đóng cửa im lìm suốt nhiều tháng nhưng vẫn chưa tìm được khách.

Theo nhân viên tại trung tâm thương mại này, các gian hàng tại đây đã đóng cửa và để trống mặt bằng trong khoảng thời gian dài.

Nhiều mặt bằng cho thuê tại tòa nhà Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt) bỏ trống.

Bà T.T.M., đại diện một thương hiệu F&B từng thuê mặt bằng tại tòa nhà Artemis cho biết, lượng khách không đạt kỳ vọng như quảng bá ban đầu. “Lượng người qua lại đông nhưng chủ yếu là dân văn phòng đi làm, ít có nhu cầu dừng lại mua sắm, ăn uống. Trong khi đó, giá thuê cao và hợp đồng cứng khiến doanh nghiệp rất khó xoay xở”, bà M. nói.

Tình trạng tương tự diễn ra tại tòa nhà 302 Cầu Giấy – vị trí được giới đầu tư đánh giá là “đất vàng” khi mật độ dân cư và văn phòng dày đặc. Tuy nhiên, khu trung tâm thương mại phía dưới tòa nhà này cũng rơi vào cảnh vắng khách, nhiều ô dành cho kinh doanh để trống, không khí mua sắm trầm lắng ngay cả trong khung giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ Artemis hay 302 Cầu Giấy, hàng loạt khối đế bán lẻ tại các dự án trên phố Lê Văn Lương, Eco Lake View 32 Đại Từ, Phương Đông Green Park số 1 Trần Thủ Độ… cũng đang chung cảnh ngộ.

Không chỉ tại các trung tâm thương mại, khối đế nhiều tòa nhà chung cư, những tuyến phố từng được coi là “đất vàng” của Thủ đô, nơi mỗi mặt bằng gắn với mức giá thuê hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, đang chứng kiến một thực tế trái ngược khi ngày càng nhiều cửa hàng đóng cửa, treo biển tìm khách thuê vào thời điểm cuối năm – vốn được xem là mùa cao điểm kinh doanh.

Mặt bằng nhà phố trên "đất vàng" Hà Nội rơi vào cảnh ế ẩm, treo biển “cho thuê”.

Tại hàng loạt tuyến phố sầm uất khu vực trung tâm Hà Nội như Chùa Bộc, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Trường Chinh, Sơn Tây (khu Ngã Tư Sở), Láng Hạ, Kim Mã…, không khó để bắt gặp cảnh nhà phố cửa đóng then cài, cửa cuốn hạ kín, phía trước treo biển “cho thuê”, “sang nhượng”, “thanh lý cửa hàng”.

Cần tái định vị giá trị mặt bằng

Theo chuyên gia, tại rất nhiều trung tâm thương mại hay ki ốt cho thuê, một số thương hiệu phải rời đi do giá thuê quá cao so với sức chịu đựng chi phí. Bên cạnh đó, một số dự án được xây dựng bởi các chủ đầu tư không chuyên về trung tâm thương mại thì dẫn đến việc mặt bằng cho thuê và quản lý vận hành khai thác không có sự thống nhất.

Một nguyên nhân khác là xu hướng mua sắm online bùng nổ. Các sàn thương mại điện tử đang dần lấn át thị trường bán lẻ truyền thống.

Theo chuyên gia, cần tái định vị giá trị mặt bằng và nâng cao khả năng thích ứng của cả chủ mặt bằng lẫn khách thuê để thoát cảnh mặt bằng cho thuê "cửa đóng then cài".

TS. Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam - cho rằng trong bối cảnh thương mại điện tử bứt phá mạnh mẽ, giá thuê mặt bằng cao thì việc nhiều mặt bằng tại các trung tâm thương mại, ki ốt khối đế hay trên tuyến phố từng đông đúc nay trở nên thưa vắng là diễn biến tất yếu dẫn đến "làn sóng" trả mặt bằng tại khu trung tâm thương mại, ki ốt, nhà phố.

Theo chuyên gia, khi chi phí thuê mặt bằng, đặc biệt là tại các trung tâm thương mại lớn, nhà mặt phố ở mức quá cao, các hộ kinh doanh khó cạnh tranh buộc phải ngừng thuê, chuyển sang bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Việc thu hẹp diện tích thuê, chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn là hướng đi phù hợp.

Mặt bằng trung tâm thương mại trên "đất vàng" để trống cũng là tín hiệu cảnh báo cho cả chủ đầu tư và thị trường.

"Thương mại điện tử tiếp tục được mở rộng, còn giá thuê mặt bằng neo cao. Thực tế này đặt ra yêu cầu tái định vị giá trị mặt bằng và nâng cao khả năng thích ứng của cả chủ cho thuê mặt bằng lẫn khách thuê...", TS Trần Xuân Lượng nói.