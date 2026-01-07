Khánh Hòa: 3 dự án KCN quy mô hơn 1.200ha do Becamex IDC, VSIP và Ninh Khánh Land đầu tư gần 11.500 tỷ đồng chuẩn bị giải phóng mặt bằng

Ảnh minh họa.

Ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan báo cáo kế hoạch giải phóng mặt bằng để triển khai các Dự án Khu Công nghiệp (KCN) Ninh Xuân 1, Ninh Xuân 2, Ninh Diêm 1.

Theo báo cáo, 3 dự án KCN có tổng vốn đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, trên diện tích hơn 1.200ha. Trong đó, Dự án KCN Ninh Xuân 1 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 4.600 tỷ đồng, quy mô gần 500ha (xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa).

Dự án KCN Ninh Xuân 2 do Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 490ha (xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa).

Dự án KCN Ninh Diêm 1 (phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa) do Công ty Cổ phần Phát triển Ninh Khánh Land làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 2.800 tỷ đồng, quy mô hơn 240ha.

Tại cuộc họp, lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa, xã Bắc Ninh Hòa đã báo cáo về vấn đề mặt bằng của Dự án KCN Ninh Diêm 1; sự quan tâm của người dân trong vùng dự án; đồng thời đưa ra những phương án trong việc giải phóng mặt bằng dự án; theo đó, dự kiến thời gian giải phóng mặt bằng từ 8 tháng đến 1 năm.

Đối với các Dự án KCN Ninh Xuân 1, KCN Ninh Xuân 2, lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa và xã Tân Định cũng báo cáo những vấn đề liên quan đến mặt bằng chuẩn bị cho dự án; một số phát sinh giữa diện tích trên hồ sơ và diện tích trên thực địa. Hiện trên địa bàn các xã chưa có khu tái định cư để phục vụ dự án; chưa có mỏ đất để san lấp mặt bằng cho KCN, hệ thống thoát lũ. Các xã đang thiếu nhân lực nên mong muốn Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh có sự hỗ trợ khi triển khai thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.

Kết luận tại cuộc họp, ông Trần Phong yêu cầu, thời gian tới, các địa phương tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu được tầm ảnh hưởng của các dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục quản lý chặt chẽ đất trong phạm vi dự án; tập hợp những người có uy tín để hỗ trợ địa phương trong tuyên truyền chính sách thu hồi đất.

Ông Trần Phong yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị liên quan trong nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thành lập tổ công tác nhằm thực hiện những phần việc giải phóng mặt bằng cho các dự án KCN. Trung tâm Phát triển quỹ đất lên kế hoạch thực hiện, chuẩn bị cán bộ có năng lực để tiến hành thu hồi đất.

Trước đó, vào ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án khu công nghiệp như vừa nêu ở trên. Đây là những dự án hạ tầng khu công nghiệp được kỳ vọng hình thành hệ thống công nghiệp hiện đại, đồng bộ tại khu vực phía bắc Khánh Hòa.