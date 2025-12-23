Cánh đồng hướng dương TH tạm đóng cửa ngày 3-4/1/2026

“Chạy về phía Mặt Trời 2026”: Người TH chạy để sẻ chia, lan tỏa điều tử tế

Giải chạy mang tên “Chạy về phía Mặt Trời - Run to the Sun 2026” do Tập đoàn TH phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức trong nội bộ cán bộ nhân viên, nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo bị khuyết tật vận động. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, gắn kết và nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp tích cực, mà còn mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng người TH. Với mỗi kilomet được chinh phục tại giải chạy, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ đóng góp 15.000 đồng vào Quỹ hỗ trợ điều trị khuyết tật vận động dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 5/1/2026, cánh đồng hoa hướng dương TH sẽ mở cửa trở lại đón người dân và du khách tới tham quan, ngắm cảnh. Trong thời gian tạm ngừng và ngay sau sự kiện nội bộ, TH sẽ dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan để cánh đồng luôn sạch - đẹp - rực rỡ. Đại diện Tập đoàn TH cho biết rất mong khách tham quan chung tay giữ gìn: đi đúng lối, không dẫm/bẻ hoa, bỏ rác đúng nơi quy định… để những vị khách đến sau cũng được trải nghiệm trọn vẹn và lưu giữ kỷ niệm đẹp.

Anh Nguyễn Lê Thăng, Quản lý nông nghiệp Công ty CP Thực phẩm sữa TH (đơn vị thành viên Tập đoàn TH) cho biết bộ phận canh tác đã gieo hạt giống thành nhiều đợt nên các vạt hoa cũng sẽ nở gối nhau, dự kiến kéo dài qua cả Tết dương lịch.

Một cánh đồng – hai sứ mệnh: Mở đầu quy trình sữa tươi sạch và đem tới niềm vui cho cộng đồng

Với TH, cánh đồng hướng dương – cùng với các cánh đồng rộng lớn trồng ngô, cỏ, cao lương,… là khâu mở đầu (cung cấp nguyên liệu) cho quy trình chăn nuôi và chế biến khép kín của Thương hiệu quốc gia TH true MILK; đồng thời cũng được Tập đoàn TH kiến tạo để mang tới vẻ đẹp cho vùng đất miền Tây xứ Nghệ, đem lại những khoảnh khắc thư giãn và hứng khởi người dân mọi miền Tổ quốc.

Cánh đồng hoa được mở cửa tự do, không thu phí. Không những thế, Tập đoàn TH còn bố trí bãi đỗ xe – cũng không thu phí cho khách tham quan, và phối hợp với bộ phận an ninh xã Nghĩa Lâm để hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian đồi hoa mở cửa.

Phía sau những luống hoa vàng rực là câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc cách mạng sữa tươi sạch mà TH khởi xướng từ năm 2008—khi thị trường còn nhập nhèm, thật giả lẫn lộn. Từ mảnh đất Phủ Quỳ và một lựa chọn kiên định: cần làm ngay ly sữa tươi sạch cho trẻ em Việt, bằng trái tim và tấm lòng người mẹ, TH xây dựng mô hình chuỗi khép kín, đưa khoa học công nghệ, dữ liệu và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra ly sữa tươi đạt chuẩn quốc tế ngay trên đồng đất Việt Nam. Và điểm bắt đầu của hành trình ấy chính là những cánh đồng ngô cỏ, hướng dương, cao lượng bạt ngàn – biểu tượng cho nỗ lực tự chủ nguồn nguyên liệu thức ăn, để “đầu vào” luôn sạch, minh bạch và được kiểm soát đến tận gốc.

Bò sữa được ăn thức ăn sạch lành và được chăm sóc với quy trình và công nghệ hiện đại để cho ra dòng sữa tươi sạch tinh khiết TH true MILK.

Tinh thần phụng sự của TH không chỉ nằm trong triết lý vận hành và những giá trị cốt lõi mà TH theo đuổi, như Vì Hạnh phúc đích thực, Vì sức khỏe cộng đồng, mà còn hiện hữu trong những câu chuyện rất đời thường—những điều làm nên “chất người TH”. Vào cuối mỗi ngày và mỗi tuần, sau khi cánh đồng đón lượng khách lớn, người TH lại cùng nhau hỗ trợ dọn rác, trả lại vẻ tinh khôi cho lối đi và thảm hoa, để sáng hôm sau, người đến sau vẫn được thưởng thức những triền hoa đẹp như lúc ban đầu.

Một nhân viên TH giúp thu dọn rác tại cánh đồng vào cuối ngày

Và đôi khi, sự tử tế đến từ những khoảnh khắc bất ngờ. Như câu chuyện đang được lan tỏa do du khách có tài khoản tên Mai My chia sẻ trên Facebook: Chả là hôm nay tụi em có đi từ Diễn Châu lên tham quan vườn hoa hướng dương của TH. Lúc về xe không may bị nổ lốp. Trên xe toàn phụ nữ và trẻ em, trời thì sắp tối… May mắn có hai anh làm bên bộ phận an ninh của Tập đoàn TH đi qua, đã không ngần ngại giúp tụi em thay lốp. Và còn chúc bọn em thượng lộ bình an nữa… Cảm ơn Tập đoàn TH có những nhân sự tuyệt vời.

Sau hai ngày tạm đóng cửa để tổ chức giải chạy vì cộng đồng, cánh đồng hướng dương sẽ nhanh chóng mở lại, đón những bước chân háo hức trở lại với mùa hoa. Và trong sắc vàng rực rỡ ngút tầm mắt, người ta có thể thấy một điều rất rõ: ở TH, mỗi hành trình đẹp đều bắt đầu từ điều tử tế.

“Tôi tin tưởng, mai kia, con cháu mình lớn lên trên những cánh đồng đầy cảm xúc thăng hoa này sẽ có một tương lai đầy ắp hạnh phúc và lòng biết ơn vô bờ bến với những con người đã tận tâm cống hiến cho đời - không chỉ những sản phẩm từ thiên nhiên ban tặng mà là ban tặng cả một con đường quý giá cho nông nghiệp Việt Nam khi bước vào hội nhập”!, Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH.



