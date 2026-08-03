Cảnh giác bẫy lừa đảo đổi tiền Việt - Hàn trên mạng xã hội

Theo ghi nhận của lực lượng Công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp người dân bị lừa khi thực hiện giao dịch đổi tiền Việt - Hàn qua mạng xã hội. Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ của lao động, du học sinh hoặc những người có người thân đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc để tiếp cận và dụ dỗ.

Chỉ cần tìm kiếm các cụm từ như "đổi tiền Việt - Hàn", "đổi Won", người dùng có thể dễ dàng bắt gặp nhiều tài khoản cá nhân, fanpage hoặc hội nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram,... quảng cáo dịch vụ đổi tiền với những lời mời gọi như "tỷ giá cao", "giao dịch nhanh", "không thu phí", "uy tín tuyệt đối".

Một số hội nhóm đổi tiền trên Facebook (Nguồn: Công an Tỉnh Hưng Yên)

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường xây dựng hình ảnh là nhân viên ngân hàng, chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp. Thậm chí, chúng sẵn sàng thực hiện một số giao dịch nhỏ đúng cam kết để tạo uy tín với nạn nhân. Khi người bị hại tin tưởng và chuyển số tiền lớn, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản mạng xã hội, xóa toàn bộ nội dung trao đổi và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Theo cơ quan Công an, không ít người vẫn có thói quen giao dịch với người lạ chỉ thông qua thông tin trên mạng xã hội mà không kiểm tra danh tính hoặc tính hợp pháp của đối tác. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng.

Bên cạnh việc sử dụng tài khoản ảo, các đối tượng còn áp dụng nhiều thủ đoạn công nghệ nhằm tạo dựng lòng tin như làm giả hóa đơn chuyển khoản, chỉnh sửa hình ảnh giao dịch thành công hoặc sử dụng công nghệ Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói khi gọi video, khiến nạn nhân khó phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, tâm lý muốn tránh các thủ tục xác minh khi giao dịch tại các tổ chức được phép kinh doanh ngoại tệ cũng khiến nhiều người lựa chọn các dịch vụ đổi tiền không chính thống trên mạng, từ đó tự đặt mình vào nguy cơ bị lừa đảo.

Công an xã Đức Hợp, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, Công an xã Đức Hợp, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện giao dịch mua bán, đổi ngoại tệ trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Mọi nhu cầu đổi tiền ngoại tệ phục vụ mục đích du lịch, học tập, chữa bệnh hay công tác đều phải thực hiện tại các ngân hàng thương mại hoặc các điểm đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp đã sập bẫy lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu lại toàn bộ bằng chứng như tin nhắn, số tài khoản nhận tiền, số điện thoại của đối tượng và đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo, phối hợp điều tra xử lý.

Lực lượng Công an cũng khuyến nghị mỗi người dân chủ động chia sẻ các thông tin cảnh báo tới người thân, bạn bè để nâng cao nhận thức, góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ an toàn tài sản.