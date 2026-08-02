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Một vé trúng độc đắc Vietlott gần 30 tỷ đồng

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Một người dân vừa may mắn trúng giải Jackpot (độc đắc) của sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 30 tỷ đồng.

Tối 2/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính phát đi thông báo, trong kỳ quay 1.544 của sản phẩm Mega 6/45 có một vé trúng giải độc đắc trị giá gần 30 tỷ đồng và 28 vé trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Tấm vé may mắn trúng độc đắc có bộ số gồm: 03-12-20-25-27-37. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh gần 27 tỷ đồng.

Một vé trúng độc đắc Vietlott gần 30 tỷ đồng- Ảnh 1.

Một vé trúng độc đắc Vietlott trị giá gần 30 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Trước đó, vào ngày 21/7, Vietlott tổ chức lễ trao giải độc đắc xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.370 trị giá gần 103 tỷ đồng cho ông K.S.H.

Ông K.S.H là người quốc tịch Hàn Quốc, hiện sinh sống tại Hà Nội và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Tấm vé may mắn của ông được phát hành tại điểm bán hàng số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Một vé trúng độc đắc Vietlott gần 30 tỷ đồng- Ảnh 2.

Ông K.S.H (quốc tịch Hàn Quốc) trúng độc đắc gần 103 tỷ đồng. (Ảnh: Đ.V)

Ông H. biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 5 năm trước. Người này cho biết ông thấy thích thú vì khi sang Việt Nam vẫn có thể giải trí với các loại hình xổ số có cách chơi tương đồng với Hàn Quốc.

“Tôi thích nhất là xổ số tự chọn Power 6/55. Mỗi tuần tôi sẽ ghé điểm bán hàng khoảng 2 lần khi rảnh và mua khoảng 20 - 30 vé. Khi Jackpot lên cao thì tôi mua nhiều hơn, khoảng 50 vé/lần”, ông H. nói.

Về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông H. cho hay, ông chủ động kiểm tra kết quả trên website và ứng dụng Vietlott như thường lệ. Khi phát hiện dãy số mình mua trùng với dãy số trúng thưởng giải Jackpot 1 là 09 - 17 - 20 - 33 - 41 - 42, ông bất ngờ: “ Tôi thực sự rất ngạc nhiên và không thể tin đây là sự thật. Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần trước khi tin rằng mình là người may mắn trúng giải Jackpot 1” .

Để thể hiện trách nhiệm xã hội, ông H. trao tặng 1,5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành tấm vé là tỉnh Bắc Ninh và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Theo Đại Việt/ VTCNews

vtcnews.vn

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