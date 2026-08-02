Công an sẽ điều tra, xác minh các giao dịch mua bán vàng trong trường hợp sau

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Thời gian gần đây, giá vàng liên tục biến động, kéo theo nhu cầu mua bán vàng của người dân gia tăng. Bên cạnh các giao dịch tại các doanh nghiệp, tổ chức được cấp phép kinh doanh vàng, hình thức mua bán vàng "trao tay" thông qua mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến hoặc giao dịch trực tiếp giữa cá nhân với cá nhân cũng diễn ra khá phổ biến.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sự tiện lợi của hình thức giao dịch này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về tài sản, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Khác với giao dịch tại các cơ sở kinh doanh vàng được cấp phép, việc mua bán vàng "trao tay" thường không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Người mua chủ yếu dựa vào sự tin tưởng hoặc các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội.

Lợi dụng tâm lý muốn mua vàng với giá thấp hơn thị trường hoặc bán nhanh để thu hồi tiền, các đối tượng có thể thực hiện nhiều hành vi gian dối như bán vàng giả, vàng mạ hoặc vàng kém chất lượng nhưng quảng cáo là vàng 9999; trộn lẫn vàng thật với vàng giả; sử dụng hóa đơn, giấy kiểm định giả để tạo lòng tin; lựa chọn địa điểm vắng vẻ để giao dịch rồi nhanh chóng bỏ trốn sau khi nhận tiền; hoặc lợi dụng sơ hở của người mua để đánh tráo tài sản trong quá trình giao nhận.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp nạn nhân chỉ phát hiện sản phẩm là vàng giả sau khi mang đến các cơ sở kinh doanh vàng để kiểm định thì đối tượng đã chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết

Theo Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức khác nhau để tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản.

Một là, giả mạo người bán uy tín trên mạng xã hội bằng cách lập các tài khoản Facebook, Zalo, TikTok hoặc tham gia các hội nhóm mua bán vàng, sử dụng hình ảnh cửa hàng, giấy phép kinh doanh và phản hồi tích cực giả nhằm tạo sự tin tưởng. Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Hai là, chào bán vàng với giá thấp bất thường để đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua. Sau khi giao dịch hoàn tất, người mua mới phát hiện vàng không đủ tuổi hoặc là vàng giả.

Ba là, lợi dụng quá trình giao dịch trực tiếp để đánh tráo tài sản bằng các thủ thuật nhanh tay, khiến người mua nhận phải sản phẩm giả có hình thức tương tự.

Bốn là, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên các cửa hàng vàng lớn, giới thiệu có nguồn vàng giá ưu đãi, yêu cầu chuyển tiền giữ chỗ hoặc thanh toán trước rồi chiếm đoạt.

Năm là, sử dụng hình ảnh giả mạo giao dịch chuyển khoản thành công hoặc các ứng dụng chỉnh sửa màn hình điện thoại để người bán nhầm tưởng đã nhận được tiền, từ đó giao vàng trước khi kiểm tra số dư thực tế trong tài khoản.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, việc mua bán vàng "trao tay" không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị thiệt hại tài sản mà còn gây khó khăn khi phát sinh tranh chấp do thiếu hóa đơn, chứng từ và căn cứ chứng minh giao dịch.

Trong một số trường hợp, nếu vô tình mua phải vàng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc tài sản do phạm tội mà có, người mua có thể phải phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.



Để phòng ngừa rủi ro, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân:

- Chỉ mua bán vàng tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng, có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

- Không tin vào các lời mời chào mua vàng với giá rẻ bất thường trên mạng xã hội.

- Không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ khi chưa kiểm tra đầy đủ hàng hóa và xác minh rõ thông tin người bán.

- Khi giao dịch trực tiếp, nên lựa chọn địa điểm an toàn, có camera giám sát; nếu giao dịch số tiền lớn nên đi cùng người thân.

- Kiểm tra kỹ trọng lượng, tuổi vàng, số seri (nếu có), hóa đơn và giấy kiểm định trước khi thanh toán; nếu có nghi ngờ cần mang sản phẩm đến cơ sở uy tín để kiểm định.

- Đối với giao dịch chuyển khoản, chỉ giao tài sản khi tiền đã thực sự ghi có vào tài khoản ngân hàng, không căn cứ vào hình ảnh chụp màn hình hoặc thông báo chuyển tiền do bên mua cung cấp.

- Lưu giữ đầy đủ tin nhắn, hình ảnh, video và các chứng từ liên quan để làm căn cứ khi cần giải quyết tranh chấp.

Công an tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh, phần lớn các vụ lừa đảo đều xuất phát từ tâm lý chủ quan, ham giá rẻ hoặc quá tin tưởng vào thông tin trên mạng xã hội. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao dịch và tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua các biện pháp bảo đảm an toàn.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất, đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Gia Lai﻿