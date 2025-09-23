Cảnh giác khi điện thoại nóng dù không sử dụng, dung lượng 4G hết nhanh bất thường, mạng chập chờn...

Khi thiết bị của bạn tiêu thụ dữ liệu mạng 4G/5G nhiều hơn bình thường mà không có lý do rõ ràng, đó có thể là dấu hiệu của mã độc (malware) hoạt động ngầm.

CNET cho biết mã độc chạy nền có thể sử dụng dữ liệu để gửi thông tin cá nhân đến máy chủ của hacker, đào tiền ảo (cryptojacking), hoặc thực hiện tấn công mạng như DDoS. .

Dấu hiệu bất thường

Bỗng dưng hết dung lượng: Bạn hết dung lượng mạng một cách nhanh chóng dù không sử dụng nhiều.

Thiết bị nóng hoặc chậm : Điện thoại/máy tính nóng bất thường hoặc chạy chậm khi không sử dụng, do mã độc chiếm tài nguyên mạng.

Mạng chập chờn dù tín hiệu mạnh : Kết nối Wi-Fi/4G/5G không ổn định dù tín hiệu tốt, có thể do hacker thực hiện tấn công man-in-the-middle (MITM).

Hậu quả khi bị hacker sử dụng thiết bị

Mất dữ liệu cá nhân : Hacker thu thập thông tin như mật khẩu, hình ảnh, hoặc lịch sử giao dịch từ thiết bị.

Thiệt hại tài chính : Hóa đơn mạng tăng cao, hoặc hacker truy cập ví điện tử để rút tiền.

Thiết bị bị hỏng : Mã độc đào tiền ảo làm nóng máy, giảm tuổi thọ pin hoặc phần cứng.

Vô tình tham gia hoạt động bất hợp pháp : Thiết bị của bạn bị dùng để gửi spam, tấn công DDoS, hoặc đào tiền ảo, khiến bạn vô tình liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Lây lan mã độc : Hacker sử dụng thiết bị để gửi tin nhắn lừa đảo đến bạn bè, gây tổn hại danh tiếng.

Cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu lạ