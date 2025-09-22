Cảnh giác khi nhận được thông báo "tài khoản có nợ xấu"

Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) mới đây đã khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân.

Các phương thức lừa đảo phổ biến

Giả mạo ngân hàng hoặc cơ quan Nhà nước: đối tượng gọi điện, nhắn tin, gửi email có kèm đầy đủ họ tên, số CMND/CCCD, số tài khoản… để tạo cảm giác “đúng người”. Sau đó, chúng thường thông báo “tài khoản có nợ xấu”, “cần xác minh để tránh khóa tài khoản” và dẫn dụ khách hàng bấm vào link giả mạo hoặc cung cấp OTP.

Chiêu dụ vay vốn, đáo hạn, nâng hạn mức thẻ: đối tượng thường nhắm vào sinh viên, công nhân. Chúng giả danh “công ty tài chính” thông báo thông tin bị nợ xấu và yêu cầu đóng phí để “xóa nợ”, thực chất nhằm chiếm đoạt tiền.

Giả danh người quen: dựa trên dữ liệu có sẵn, đối tượng xấu dễ dàng giả danh người thân, đồng nghiệp để vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản.

Đe dọa pháp lý: một số đối tượng xưng danh công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện đe dọa khách hàng liên quan đến “rửa tiền” và yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”.

Gửi tin nhắn/email chứa mã độc: đối tượng xấu có thể gửi SMS, Zalo, email mạo danh ngân hàng yêu cầu xác minh thông tin, gắn kèm link chứa mã độc để đánh cắp thêm dữ liệu.

Đối tượng xấu thường nhắm tới những ai?

Theo cơ quan chức năng, các nhóm có nguy cơ cao bao gồm:

Sinh viên: dễ bị dụ bởi các gói vay học phí, việc làm thêm nhận lương nhanh, nâng hạn mức thẻ.

Công nhân, giới văn phòng: thường nhận email hoặc tin nhắn thông báo nợ xấu, cảnh báo tín dụng giả.

Người lớn tuổi, ít am hiểu công nghệ: dễ bị lừa bởi cuộc gọi giả danh ngân hàng, Công an; thiếu kỹ năng kiểm tra link, ứng dụng.

Người dân ít kiến thức công nghệ thông tin: nguy cơ click vào link lạ, tải ứng dụng giả mạo, dẫn đến mất thông tin đăng nhập.

Shinhan Finance khuyến nghị

- Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP/SmartOTP, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai qua điện thoại, email hay tin nhắn.

- Không truy cập, tải ứng dụng từ đường link không rõ nguồn gốc gửi qua SMS, Zalo, email hoặc quảng cáo trực tuyến.

- Khi nhận cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin, xác minh khoản vay hoặc chuyển tiền, khách hàng cần kiểm chứng thông tin qua kênh chính thức của Shinhan Finance trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

- Khách hàng đặc biệt là sinh viên, công nhân tuyệt đối không tin quảng cáo “xóa nợ CIC”. Người lớn tuổi cần được gia đình hướng dẫn cách từ chối các cuộc gọi lạ và chỉ liên hệ trực tiếp ngân hàng khi cần thiết.

- Khách hàng cần thường xuyên cập nhật khuyến cáo từ Công an, báo chí chính thống và các kênh thông tin chính thức của Shinhan Finance.



