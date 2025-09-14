Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh giác lừa đảo ăn theo sự cố CIC

14-09-2025 - 15:04 PM | Smart Money

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện “xóa nợ CIC”, dụ cung cấp OTP, mật khẩu hay chuyển tiền để chiếm đoạt.

Sau sự cố rò rỉ dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (gọi tắt là CIC), Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo tội phạm mạng đang lợi dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để lừa đảo tinh vi, nhằm vào sinh viên, công nhân và người cao tuổi.

Các thủ đoạn phổ biến là giả danh ngân hàng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Gọi điện, nhắn tin yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu. Hứa nâng điểm tín dụng, xóa nợ CIC. Hoặc dẫn dụ truy cập link lạ để chiếm đoạt tài khoản.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu. Không nhấn vào đường link lạ. Không chuyển tiền xác minh cho số điện thoại không rõ ràng.

Các ngân hàng khẳng định, hệ thống của mình an toàn, độc lập với CIC. Đồng thời nhấn mạnh, ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật qua điện thoại, email hay tin nhắn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, CIC không lưu trữ các thông tin bao gồm sổ tiết kiệm, thông tin số tài khoản tiền gửi, số dư tài khoản tiền gửi, số thẻ tín dụng, mã bảo mật thẻ tín dụng, lịch sử giao dịch thanh toán, cũng như các mã OTP và các mã bảo mật.

