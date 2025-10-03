Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh giác lừa đảo “xổ số cào online” trúng thưởng lớn

03-10-2025 - 18:00 PM | Xã hội

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo “xổ số cào online”, người dân cần kịp thời trình báo công an.

Ngày 3-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã có nhiều cuộc tuyên truyền, khuyến cáo người dân về việc xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội với hình thức "xổ số cào online" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác lừa đảo “xổ số cào online” trúng thưởng lớn- Ảnh 1.

Một phiên livestream “xổ số cào online” do các đối tượng lừa đảo thực hiện trên mạng xã hội

Theo đó, thời gian qua, trên Facebook, TikTok, YouTube…, nhiều tài khoản ảo tổ chức livestream mạo danh chương trình "xổ số cào trúng thưởng". Các đối tượng này dàn dựng cảnh "trúng thưởng liên tiếp", tạo bình luận ảo để lôi kéo, sau đó yêu cầu người xem chuyển tiền mua vé cào hoặc đóng phí nhận thưởng.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tục dụ dỗ nạp thêm với lý do "trúng giải lớn" hoặc "đóng thuế, phí nhận thưởng"; đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ cho các hành vi phạm tội khác.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tham và sự thiếu hiểu biết về công nghệ để giăng bẫy, gây thiệt hại lớn đối với người dân. Vì vậy, người dân cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào hình thức "xổ số cào online" không được cấp phép, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân qua các livestream không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Hải Đường

Người lao động

