Cảnh giác thủ đoạn giả danh nhân viên bảo hiểm xe ô tô gọi điện lừa đảo

Các đối tượng lợi dụng thông tin cá nhân của chủ phương tiện, gọi điện giả danh nhân viên công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay, xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng thông tin cá nhân của chủ phương tiện để gọi điện giả danh nhân viên công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm hoặc cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, thông báo bảo hiểm xe ô tô của khách hàng sắp hết hạn hoặc đang có chương trình ưu đãi giảm giá lớn. Để tạo lòng tin, các đối tượng thường nắm được một số thông tin như họ tên, biển số xe hoặc loại xe của khách hàng.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng: chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản cá nhân; quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ; cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Khi người dân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền hoặc đánh cắp thông tin phục vụ mục đích phạm pháp.

Để chủ động phòng ngừa, người dân cần lưu ý chỉ mua bảo hiểm tại các đại lý, công ty bảo hiểm chính thức, có địa chỉ rõ ràng; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh; không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ hoặc quét mã QR từ nguồn không xác định; khi nhận cuộc gọi nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với đơn vị bảo hiểm chính thức để kiểm tra thông tin.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè để cùng phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng và qua điện thoại.

Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác không chỉ giúp mỗi cá nhân bảo vệ tài sản của mình, mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Anh Anh

VTV

