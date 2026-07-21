Cảnh giác thủ đoạn giả mạo tuyển sinh trên không gian mạng

Qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, tại một số địa phương đã ghi nhận tình trạng đối tượng thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp.

Theo đó, các đối tượng thường giả danh cán bộ, giáo viên nhà trường hoặc cơ quan quản lý giáo dục, sử dụng số điện thoại lạ để gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh, thông báo học sinh đã trúng tuyển hoặc cần bổ sung hồ sơ nhập học; đồng thời làm giả phiếu báo nhập học, văn bản có hình thức tương tự văn bản chính thức của nhà trường, cơ quan giáo dục nhằm tạo lòng tin.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng dẫn dụ phụ huynh truy cập đường link giả mạo cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến để khai báo thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, hoặc yêu cầu chuyển khoản các khoản phí như "giữ chỗ", "xác nhận nhập học", "đặt cọc hồ sơ" vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản.

Các thủ đoạn nêu trên có tính chất tinh vi, đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh trong thời gian ngắn phải hoàn tất hồ sơ, khiến nhiều người mất cảnh giác, cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền trước khi kịp xác minh.

Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo phụ huynh học sinh chỉ theo dõi, tra cứu thông tin tuyển sinh qua kênh chính thức của nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo; không truy cập đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn thông báo kết quả tuyển sinh hoặc yêu cầu đóng phí, cần bình tĩnh, chủ động liên hệ, xác minh trực tiếp với nhà trường trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng người nhận và mục đích thu phí.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục, chủ động thông tin, khuyến cáo phụ huynh về thủ đoạn lừa đảo nêu trên ngay từ đầu mùa tuyển sinh; công khai, minh bạch quy trình, kênh liên hệ chính thức để phụ huynh nhận biết, đối chiếu. Phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp giả mạo, lừa đảo liên quan đến công tác tuyển sinh của đơn vị.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các nhà trường, cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, chia sẻ thông tin cảnh báo để cùng phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả thủ đoạn nêu trên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ huynh và học sinh trong mùa tuyển sinh.