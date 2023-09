Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ

Qua công tác giám sát, theo dõi phản ánh của người dùng trên hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác thông qua đầu số 5656, 156, thời gian gần đây, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) - Cục An toàn thông tin liên tục ghi nhận các phản ánh từ người dân khi nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ: mạo danh cơ quan chức năng, yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID hay cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, giấy tờ khác… để kích hoạt giùm với mục đích lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện nay trong quá trình hoàn thiện định danh điện tử mức 2 trên phạm vi toàn quốc, nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính đã tự xưng là công an mời người dân làm định danh. Tuy nhiên, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt các “app lạ” trên điện thoại có thể gây ảnh hưởng đến thông tin bảo mật của công dân.

Cơ quan công an chỉ vận động công dân đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2; chỉ có 1 app duy nhất là ứng dụng VneID để kích hoạt định danh điện tử mức 2; việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay.

Vì vậy nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID, hay cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, giấy tờ khác,… để kích hoạt giùm, không cần đến công an, đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần cảnh giác không cung cấp thông tin cho các đối tượng này.

Trung tâm VNCERT/CC khuyến cáo, những kẻ lừa đảo liên tục sử dụng những hình thức, công nghệ mới để dẫn dụ nạn nhân. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, người dùng trước hết phải nâng cao cảnh giác, phải rất thận trọng trước những thông tin từ các cuộc gọi có nguồn gốc không rõ ràng.

Khi nhận được các cuộc gọi từ số lạ, không hiển thị số điện thoại… yêu cầu cá nhân không cung cấp thông tin cá nhân của mình; tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng lạ hoặc thực hiện các yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản khác để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.