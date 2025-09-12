Cảnh hoang tàn, xuống cấp tại vườn hoa 52 tỷ ở Hà Nội

Theo đó, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố Hà Nội thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng về việc giao sở này thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu, duy trì các dịch vụ công ích từ 1/7-31/12/2025. Sở Xây dựng được bổ sung kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ trên và trích các chi phí quản lý, giám sát theo quy định.