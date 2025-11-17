Cảnh khó tin ở khu công nghiệp, hơn 5.000 công nhân tạm nghỉ việc

Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm tới sáng nay (17/11) đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Khánh Hòa chìm trong nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp.

Toàn bộ Khu công nghiệp (KCN) Du Long (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường nội khu và kết nối bị chia cắt, mực nước có nơi dâng gần 1m, khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ.

KCN Du Long bị ngập sâu.

Trước tình hình khẩn cấp, Ban quản lý KCN Du Long đã phối hợp với các doanh nghiệp ra quyết định cho hơn 5.000 công nhân tạm nghỉ việc trong ngày nhằm đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro do mưa lũ gây ra.

Đại diện UBND xã Thuận Bắc cho biết, lực lượng chức năng đang hỗ trợ các doanh nghiệp di dời tài sản lên nơi cao ráo, đồng thời tiến hành cắt điện tại các khu vực ngập sâu để phòng tránh sự cố.

Cầu Phú Kiểng bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường sạt lở

Tại phường Tây Nha Trang, nhiều khu dân cư cũng bị ngập sâu. Đáng chú ý, cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang đã bị lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường, liên tục cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Cầu gỗ Phú Kiểng bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Đ.T.

Theo Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa, tỉnh lộ 9 ghi nhận sạt lở nghiêm trọng, đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường. Trên đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang), hiện tượng sạt lở cũng xảy ra, lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý. Một số tuyến đường ở phường Bắc Cam Ranh, Nam Cam Ranh và xã Khánh Sơn cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ.

Quốc lộ 1 đoạn qua chợ Mỹ Ca (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cũng bị ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, sáng 17/11, tỉnh ghi nhận mưa vừa đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm, có nơi vượt 200mm. Trong 24 giờ tới, sông Cái Nha Trang dự báo đạt đỉnh trong khoảng 7–12 giờ, tại Trạm Đồng Trăng xấp xỉ báo động 3, Trạm Diên Phú vượt báo động 3 từ 0,5–1m. Ngoài ra, sông Cái Phan Rang và nhiều sông suối khác trong tỉnh cũng có khả năng vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ lũ lớn trên diện rộng.