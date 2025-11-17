Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh khó tin ở khu công nghiệp, hơn 5.000 công nhân tạm nghỉ việc

17-11-2025 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mưa lớn kéo dài cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị ngập nặng, hơn 5.000 công nhân thuộc KCN Du Long phải tạm thời nghỉ việc để đảm bảo an toàn.

Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm tới sáng nay (17/11) đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Khánh Hòa chìm trong nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp.

Toàn bộ Khu công nghiệp (KCN) Du Long (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường nội khu và kết nối bị chia cắt, mực nước có nơi dâng gần 1m, khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ.

Cảnh khó tin ở khu công nghiệp, hơn 5.000 công nhân tạm nghỉ việc- Ảnh 1.

KCN Du Long bị ngập sâu.

Trước tình hình khẩn cấp, Ban quản lý KCN Du Long đã phối hợp với các doanh nghiệp ra quyết định cho hơn 5.000 công nhân tạm nghỉ việc trong ngày nhằm đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro do mưa lũ gây ra.

Đại diện UBND xã Thuận Bắc cho biết, lực lượng chức năng đang hỗ trợ các doanh nghiệp di dời tài sản lên nơi cao ráo, đồng thời tiến hành cắt điện tại các khu vực ngập sâu để phòng tránh sự cố.

Cầu Phú Kiểng bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường sạt lở

Tại phường Tây Nha Trang, nhiều khu dân cư cũng bị ngập sâu. Đáng chú ý, cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang đã bị lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường, liên tục cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Cảnh khó tin ở khu công nghiệp, hơn 5.000 công nhân tạm nghỉ việc- Ảnh 2.

Cầu gỗ Phú Kiểng bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Đ.T.

Theo Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa, tỉnh lộ 9 ghi nhận sạt lở nghiêm trọng, đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường. Trên đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang), hiện tượng sạt lở cũng xảy ra, lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý. Một số tuyến đường ở phường Bắc Cam Ranh, Nam Cam Ranh và xã Khánh Sơn cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ.

Cảnh khó tin ở khu công nghiệp, hơn 5.000 công nhân tạm nghỉ việc- Ảnh 3.

Quốc lộ 1 đoạn qua chợ Mỹ Ca (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cũng bị ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, sáng 17/11, tỉnh ghi nhận mưa vừa đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm, có nơi vượt 200mm. Trong 24 giờ tới, sông Cái Nha Trang dự báo đạt đỉnh trong khoảng 7–12 giờ, tại Trạm Đồng Trăng xấp xỉ báo động 3, Trạm Diên Phú vượt báo động 3 từ 0,5–1m. Ngoài ra, sông Cái Phan Rang và nhiều sông suối khác trong tỉnh cũng có khả năng vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ lũ lớn trên diện rộng.

Khu công nghiệp Du Long chìm trong biển nước, 6.000 công nhân phải nghỉ việc

Theo Thanh Thanh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế lập loạt kỷ lục, Việt Nam bước vào giai đoạn ‘mơ lớn, làm lớn’ trước thềm “Kỷ nguyên vươn mình”

Kinh tế lập loạt kỷ lục, Việt Nam bước vào giai đoạn ‘mơ lớn, làm lớn’ trước thềm “Kỷ nguyên vươn mình” Nổi bật

Chính thức đề xuất từ 2026 khám sức khỏe miễn phí cho người dân 1 lần/năm theo nhóm ưu tiên

Chính thức đề xuất từ 2026 khám sức khỏe miễn phí cho người dân 1 lần/năm theo nhóm ưu tiên Nổi bật

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam: Doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm là quá thấp

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam: Doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm là quá thấp

16:33 , 17/11/2025
Lý do các hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc đua nhau giảm giá

Lý do các hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc đua nhau giảm giá

15:55 , 17/11/2025
Những trường hợp phải hoàn trả tiền trợ cấp tinh giản biên chế

Những trường hợp phải hoàn trả tiền trợ cấp tinh giản biên chế

15:30 , 17/11/2025
Sân bay, cảng biển bùng nổ đưa tỉnh Top 4 GRDP vào chu kỳ "vàng", 2 điểm sáng đáng đầu tư nhất lộ diện

Sân bay, cảng biển bùng nổ đưa tỉnh Top 4 GRDP vào chu kỳ "vàng", 2 điểm sáng đáng đầu tư nhất lộ diện

15:14 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên