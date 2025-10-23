Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen

Phường Thuận An, TP Huế là địa phương có đường bờ biển dài khoảng 17 km, nơi khu dịch vụ du lịch tắm biển có tiếng nhất Huế. Tại đây, sau khi sáp nhập với xã Phú Thuận kể từ ngày 1-7, bãi tắm chính được nới rộng với sự đầu tư về cơ sở vật chất hạ tầng.
Trong khi khu vực bãi tắm cũ với tên gọi bãi 19 Tháng 5 là chỗ khá quen thuộc của nhiều du khách vì giá cả, tắm biển sạch sẽ. Nhưng nay, do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen chúng lại trở nên tiêu điều, xơ xác vì biển xâm thực, sạt lở nặng.
Cảnh xác xơ ở bãi tắm biển Thuận An sau bão Fengshen.