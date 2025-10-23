Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen

23-10-2025 - 15:30 PM | Xã hội

Khu dịch vụ tắm biển nổi tiếng ở Huế bị sạt lở nặng, sóng xâm thực, hàng quán nghiêng ngả, xơ xác sau bão số 12 Fengshen.

Phường Thuận An, TP Huế là địa phương có đường bờ biển dài khoảng 17 km, nơi khu dịch vụ du lịch tắm biển có tiếng nhất Huế. Tại đây, sau khi sáp nhập với xã Phú Thuận kể từ ngày 1-7, bãi tắm chính được nới rộng với sự đầu tư về cơ sở vật chất hạ tầng. 

Trong khi khu vực bãi tắm cũ với tên gọi bãi 19 Tháng 5 là chỗ khá quen thuộc của nhiều du khách vì giá cả, tắm biển sạch sẽ. Nhưng nay, do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen chúng lại trở nên tiêu điều, xơ xác vì biển xâm thực, sạt lở nặng.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 1.

Đây là khu vực dịch vụ bãi tắm phụ, hay còn gọi là bãi tắm biển 19 Tháng 5 của phường Thuận An. Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi và bão số 12 Fengshen nên bờ biển tại đây bị xâm thực nặng, sóng dâng cao, để lộ các hàng cột.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 2.

Khu vực này chỉ đầu tư bằng các hàng quán đơn sơ, dựng cột và hoạt động trong khoảng 8-9 tháng mỗi năm.

Cảnh xác xơ ở bãi tắm biển Thuận An sau bão Fengshen.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 3.

Biển xâm thực, hàng quán trơ khung, tạo nên cảnh buồn lắng sau bão Fengshen.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 4.

Vào mùa hè thì nơi đây có khá đông du khách đến tắm biển, ngồi thưởng thức ẩm thực nhưng nay biển xâm thực, tung bọt trắng xoá.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 5.

Hàng quán chỉ dựng tạm bợ, mùa mưa bão họ tháo hết mái tôn, chỉ để lại khung sườn năm sau tái phục hồi hoạt động dịch vụ.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 6.

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão là biển xâm thực sát tới quán. Những hàng quán ở đây không còn một bóng người, xơ xác và tiêu điều.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 7.

Một người chủ đã cố gắng níu giữ lại bộ khung của quán bằng cách sử dụng những bao tải lớn đựng cát chằng níu.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 8.

Đây là khu vực bãi tắm Phú Thuận cũ, nơi từng mở cửa biển vào năm 1999 do lũ lụt và nay bị sạt lở nặng nề, rất có nguy cơ mở cửa biển mới.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 9.

Bãi tắm chính của biển Thuận An đoạn qua thôn Hòa Duân lại tiếp tục sạt lở nặng với chiều dài 1 km, xâm thực sâu vào đất liền từ 50-70 m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 10.

Sóng biển đẩy những tảng đá hộc làm kè vào sâu trong những hàng quán.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen- Ảnh 11.

Gần 70 hộ dân Thôn Tân An Hải, xã Phú lộc có nguy cơ bị cô lập do tuyến đường duy nhất vào thôn bị sạt lỡ nghiêm trọng


Theo Quang Tám

Người lao động

