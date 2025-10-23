Cảnh sát bất ngờ khám xét một homestay, phát hiện "bí mật" bên trong

Theo đó, vào đêm 19/10, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hành chính một homestay, thuộc thôn Kon Tu Răng, xã Măng Đen.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 30 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, lập biên bản, tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc, test nhanh ma túy, qua test nhanh đã có 28 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Công an xã Măng Đen).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều viên nén màu hồng và viên nén màu vàng, chất tinh thể trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Tạm giữ 9 xe ô tô.

Đối tượng N.V.Đ khai nhận số viên nén trên là ma túy do đối tượng mang theo để sử dụng cùng bạn bè trong tiệc sinh nhật của mình.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, tổ công tác kiểm tra phòng thứ hai trong khu vực homestay, phát hiện 1 túi xách màu hồng, bên trong có chất tinh thể màu trắng và viên nén màu vàng (đều nghi là ma túy).

Đối tượng N.T.N.T khai nhận đây là số ma túy lấy từ đối tượng N.V.Đ để cùng sử dụng.

Số ma túy phát hiện (Ảnh: Công an xã Măng Đen).

Vụ việc trên cho thấy tình trạng lợi dụng các cơ sở lưu trú, du lịch để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có xu hướng diễn biến phức tạp.

Công an xã Măng Đen đề nghị chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng góp phần xây dựng Măng Đen - điểm đến du lịch an toàn, lành mạnh, không ma túy.