Cảnh sát rời đi, cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình đóng cửa kín mít

Sau khi lực lượng công an hoàn tất quá trình làm việc rời khỏi hiện trường vào trưa 28/5, đến chiều cùng ngày, cả hai cửa hàng vàng Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đều đã đóng kín cửa, dừng toàn bộ hoạt động giao dịch.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, khu vực bên ngoài các cửa hàng có bảo vệ túc trực, trong khi nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

Không ít khách hàng từng giao dịch tại đây cũng tìm đến để nghe ngóng và tỏ ra lo lắng trước việc hệ thống cửa hàng bất ngờ đóng cửa sau khi cơ quan chức năng xuất hiện làm việc.

Những cánh cửa của tiệm vàng đã được đóng kín.

Trước đó, từ khoảng 8h ngày 28/5, lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa một đoạn đường Trần Hưng Đạo nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh tại hệ thống cửa hàng vàng Phúc Thành. Trong nhiều giờ liền, khu vực xung quanh được kiểm soát chặt chẽ, nhiều cán bộ công an liên tục ra vào bên trong làm việc.

Đến gần trưa, các chốt kiểm soát được tháo dỡ, giao thông qua khu vực trở lại bình thường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan thẩm quyền vẫn chưa công bố thông tin chính thức liên quan nội dung vụ việc.

Người dân tụ tập trước cửa hàng vàng Phúc Thành vào chiều 28/5.

Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh

Tiền phong

