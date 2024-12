"Cánh tay phải" khai số tiền nhận được từ bà trùm Oanh Hà khi mua bán 384kg ma túy

Bà trùm Oanh Hà trực tiếp quấn ma túy vào bụng để đàn em xách về Việt Nam?

Ngày 26/12, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (67 tuổi, hay bà trùm Oanh Hà) và 34 bị cáo về các tội mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy với phần bào chữa của các luật sư và đối đáp với VKS.

Ở phần luận tội, VKS đã đề nghị án tử hình với Vũ Hoàng Oanh và 27 đồng phạm. 5 bị cáo khác bị đề nghị mức án chung thân, 2 bị cáo còn lại VKS đề nghị 20 năm tù.

Đây được xác định là vụ án có số lượng người bị đề nghị án tử hình nhiều nhất từ trước đến nay.

Cáo trạng xác định, dù bị phát lệnh truy nã quốc tế, Vũ Hoàng Oanh tiếp tục thu nạp nhiều đàn em giang hồ để hình thành đường dây đưa ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về Việt Nam. Các bị cáo thực hiện việc thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép 626 kg ma túy, tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng.

Đại diện VKS cho rằng vụ án do Vũ Hoàng Oanh và đồng phạm thực hiện có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các bị cáo người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với người trong nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong một thời gian dài với nhiều người tham gia. Lượng ma túy phạm tội là đặc biệt lớn.

Tại phần tự bào chữa, PLO dẫn lời bà trùm Oanh Hà cho rằng bản thân không mua bán ma túy. Bị cáo này cho biết, thời gian xảy ra vụ án, bị cáo này đang nằm viện ở Campuchia nên không thể chỉ đạo, điều hành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hơn 626 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Luật sư bào chữa của bị cáo Oanh cho rằng, VKS truy tố bị cáo Oanh với vai trò chủ mưu, cầm đầu là chưa thuyết phục. Lời khai của các bị cáo Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Anh Bảo Quốc… tại phần xét hỏi là gián tiếp và có sự mâu thuẫn.

Đồng thời, bị cáo Oanh khai trong thời gian vụ án xảy ra bị cáo bị tai biến, sức khỏe yếu, nói kém… nhưng bị cáo Oanh và luật sư không cung cấp được tài liệu chứng minh.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam - Ảnh: CAND

Trong khi đó, trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử, Nguyễn Văn Nam (SN 1990, quê Hải Phòng), cánh tay phải đắc lực của bà trùm Oanh Hà thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tức là, bị cáo Nam giúp bị cáo Oanh mua bán tổng cộng 384kg ma tuý các loại và được trả công từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi chuyến, tùy theo khối lượng. Đến khi bị bắt, Nam không nhớ cụ thể đã nhận từ Oanh bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, theo sao kê, tổng số tiền là khoảng 15,5 tỷ đồng.

Cụ thể, CAND dẫn lời bị cáo Nam khai tại toà rằng khoảng cuối năm 2018, Nam quen biết bà Oanh và được bà này đặt vấn đề thuê Nam về Việt Nam vận chuyển ma túy. Nam sau đó rủ thêm bạn gái Lương Thị Thu Huyền và Nguyễn Văn Vũ, Đinh Xuân Dương (bạn xã hội) cùng sang Campuchia.

Trong lần đầu sang nhà Oanh ở Campuchia, tại tầng hai, bà trùm đã dùng băng dính quấn heroin vào bụng Nam và Dương, mỗi người 2 bánh. Thời điểm này, do Huyền đang mang thai nên Oanh đã tạo thêm ngăn phụ ở đáy túi xách, bỏ 2 bánh heroine vào đó để Huyền xách. Các cáo khai nhận từ tháng 6 đến cuối năm 2019, Nam, Lương Thị Thu Huyền, Đinh Xuân Dương và Nguyễn Văn Vũ đã nhận 34 bánh heroin từ Oanh Hà mang về TPHCM.

Chồng Oanh Hà đề nghị sớm thi hành án tử hình

Theo cáo trạng, Oanh Hà là chị gái của "bà trùm" Dung Hà, một nhân vật khét tiếng trong giới xã hội đen đã bị Năm Cam chỉ đạo đàn em bắn chết tại TP HCM. Vũ Hoàng Oanh từng bị bắt trong chuyên án ma túy năm 2002, do có nhiều đóng góp giúp cảnh sát phá án, nên được hưởng hình phạt nhẹ, mãn hạn tù chỉ sau 7 năm.

Liên quan đến hoạt động ma túy của bà trùm Oanh Hà, vào năm 2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của các đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau tại TP Hồ Chí Minh, bắt quả tang và thu giữ một lượng lớn ma túy các loại. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Oanh đã nhanh chân tẩu thoát trước khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố bị can.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vũ Hoàng Oanh, Interpol cũng có lệnh truy nã quốc tế sau đó đối với Oanh “Hà”.

Đến tháng 1/2021, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và tuyên phạt 6 án tử hình, 2 án chung thân.

Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: PLO

Tại phiên toà xét xử, khi bị HĐXX chất vấn rằng tại sao trốn truy nã thì bà trùm chống chế rằng "không trốn truy nã mà đã đi trước ngày đó".

Mặc dù không nhận tội nhưng từ những lời khai của các bị cáo và hồ sơ vụ án, VKS nhận định có đủ căn cứ xác định bị cáo Oanh là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Do không thừa nhận hành vi phạm tội nên bà Oanh không được áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đối với lời nhận tội của Nguyễn Văn Nam, đại diện Viện Kiểm sát căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến lời khai tại tòa, xem xét lại số lượng ma túy Nam đã mua bán theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo, tổng cộng là 215kg thay vì 384kg như trong cáo trạng truy tố.

Bị cáo Lương Thị Thu Huyền có hành vi mua bán hơn 132 kg ma túy các loại. Tại tòa, bị cáo Huyền khai có con nhỏ nhưng Viện Kiểm sát nhận định đó không phải con của Huyền và Nam nên không ghi nhận áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ "phạm tội trong thời gian mang thai."

Kết thúc tranh luận, chiều ngày 26/12, khi được nói lời sau cùng, hầu hết các bị có đều mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được sống. Duy nhất có bị cáo Phạm Công Giản, chồng Vũ Hoàng Oanh bị đề nghị tử hình đã xin sớm được thi hành án. Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 30/12/2024.