Cạnh tranh gay gắt từ Netflix, Youtube, WeTV lại thêm “web lậu” xem bóng đá, VTVcab lo thất thu dù được chia sẻ bản quyền phát sóng Euro 2024

Vòng chung kết Euro 2024 đến gần, các đài truyền hình có bản quyền hoặc được chia sẻ bản quyền phát sóng đang gấp rút tung ra các gói ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng, Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) cũng không ngoại lệ.

Theo giới thiệu, trên hệ thống VTVcab, khán giả sẽ được thưởng thức thật mãn nhãn đại tiệc bóng đá đầy đam mê, cuộc chiến không khoan nhượng giữa 24 đội tuyển xuất sắc nhất Châu Âu, nơi những ngôi sao ưu tú tranh tài trên truyền hình và truyền hình trực tuyến - OTT (ON, ON Plus). Nhân dịp này, VTVcab cũng dành ưu đãi lớn trên toàn quốc như trọn gói Truyền hình 200 kênh & Internet 220Mbps, chỉ 220.000đ/ tháng và nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khác.



Mặc dù có thêm giải đấu hấp dẫn bậc nhất hành tinh 4 năm mới diễn ra một lần nhưng VTVcap lại bất ngờ lên kế hoạch doanh thu đi lùi. Cụ thể, VTVcap chỉ đặt mục tiêu đạt 2.008 tỷ đồng doanh thu năm 2024, giảm 7,5% so với thực hiện 2023. Đây là mức doanh thu thấp nhất của đài truyền hình này kể từ năm 2018.

Năm 2023 trước đó, doanh thu của VTVcab cũng đã giảm gần 10% so với năm 2022. Ban lãnh đạo công ty đánh giá 2023 là một năm cạnh tranh quyết liệt ở nhiều lĩnh vực của truyền hình trả tiền như cạnh tranh về thị phần, giá cả dịch vụ, công nghệ, bản quyền,… Mặc dù đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nhưng tình hình kinh doanh của VTVcap vẫn gặp nhiều khó khăn bởi nhiều yếu tố.

Doanh thu dịch vụ truyền hình truyền thống có xu hướng giảm do cạnh tranh gay gắt của các nhà cung cấp cũng như chuyển dịch của khách hàng với các dịch vụ mới. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 những năm trước khiến nhiều đối tác gặp khó khăn về tài chính. Ngoài ra, công ty Điện lực tăng đơn giá thuê cột, chi phí bản quyền tăng,… cũng tác động không nhỏ đến tình hình phát triển thuê bao và doanh thu của VTVcab.

Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng xã hội, và các ứng dụng OTT xuyên biên giới điển hình như Netflix, Youtube, Amazon, Iflix, WeTV, IQIYI,… với nguồn nội dung xã hội hoá tràn lan, chưa được quản lý bằng các quy định cụ thể, trong khi các doanh nghiệp trong nước phải trả chi phí nội dung cao và chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Theo VTVcab, điều này dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng, những rủi ro và thiệt hại đối với các đơn vị kinh doanh OTT trong nước.

Đặc biệt, một trong những rủi ro lớn nhất đối với đơn vị sản xuất và phân phối nội dung trên đa nền tảng như VTVcab là việc quản lý và bảo vệ bản quyền. Tuy nhiên, vấn nạn vi phạm bản quyền các nội dung truyền hình, thể thao, phim ảnh,… vẫn diễn ra một cách thường xuyên và có tính lặp lại nhiều lần với những thủ đoạn và cách thức ngày càng tinh vi. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận của VTVcab.

Không chỉ có bóng đá, các trang web này còn phát trực tiếp gần như đầy đủ các trận đấu trong nhiều môn thể thao khác nhau. Các nội dung được lấy từ nguồn nước ngoài, sau đó chèn logo của trang cũng như hình ảnh quảng cáo cho các dịch vụ cá cược bóng đá.

Nhìn chung, với những khó khăn thách thức hiện hữu, không bất ngờ khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của VTVcab lại rơi xuống còn chưa đến 10 tỷ, thấp nhất trong hàng thập kỷ qua. Sang năm 2024, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 24 tỷ đồng, cao hơn so với năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Truyền hình Cáp Việt Nam VTVcab là đơn vị truyền hình trả tiền duy nhất trực thuộc trực tiếp Đài THVN với kinh nghiệm hơn 20 năm phát triển. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: Kinh doanh các dịch vụ Truyền hình trả tiền, truyền hình cáp CATV, truyền hình số HD, Truyền hình tương tác IPTV.... VTVCab từng gây chú ý khi là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, gồm Serie A (Ý), Ligue 1 (Pháp), La Liga (Tây Ban Nha) và Bundesliga (Đức) trong 3 mùa 2021-2024. Bên cạnh đó, VTVcab còn hợp tác với K+ phát sóng các trận đấu thuộc giải Premier League (Ngoại hạng Anh).