Cảnh tượng bão Maysak đổ bộ tại Trung Quốc: Sân bay quốc tế tạm đóng cửa, gần 100 chuyến bay bị huỷ

Bão nhiệt đới Maysak đã quét qua tỉnh đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc vào ngày 3/7, đổ bộ với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 23 m/s (khoảng 83 km/h), buộc giới chức phải tạm dừng nhiều hoạt động giao thông để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Maysak đổ bộ vào khu vực ven biển phía đông nam tỉnh Hải Nam vào khoảng 18h20 (giờ địa phương).

Dự báo bão sẽ tiếp tục gây mưa rất lớn tại Hải Nam, đồng thời ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Đông, Quý Châu, Hồ Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Cơ quan khí tượng cho biết một số khu vực trên đảo Hải Nam có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 350 mm trong vòng 24 giờ.

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Dự báo, sau khi vào đất liền, bão Maysak sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, lần lượt đi qua các địa phương như Bảo Đình, Ngũ Chỉ Sơn, Bạch Sa và Đam Châu trước khi tiến ra vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều khu vực tại thành phố Quỳnh Hải (Hải Nam) hứng chịu mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Trên các tuyến phố ở Quỳnh Hải, phương tiện vẫn lưu thông trong điều kiện mưa lớn và gió mạnh, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Tại vịnh Sơn Khâm thuộc thành phố Vạn Ninh, sóng biển dâng cao và liên tục đánh mạnh vào bờ dưới tác động của bão

Gió lớn nhưng các phương tiện vẫn có thể lưu thông trên đường

Nhiều du khách phải tìm nơi trú ẩn để tránh mưa gió khi bão quét qua

Tại cảng cá trung tâm Tanmen ở Quỳnh Hải, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc báo hiệu thời tiết nguy hiểm

Để ứng phó với bão, Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á đã tạm dừng toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh từ 17h ngày 3/7. Trước thời điểm này, đã có 92 chuyến bay bị hủy.

Đài truyền hình trung ương CCTV cũng cho biết toàn bộ các tuyến đường sắt cao tốc chạy quanh đảo Hải Nam đã tạm ngừng khai thác trong ngày. Trong khi đó, các tuyến phà chở khách qua eo biển Quỳnh Châu đã dừng hoạt động từ 2h sáng và dự kiến sẽ tiếp tục tạm ngừng trong khoảng 1 đến 2 ngày.

Giới chức Trung Quốc đã yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến của bão, đẩy nhanh công tác sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ, đồng thời nhận định nhiệm vụ phòng chống lũ trong đợt thiên tai này là "nghiêm trọng và phức tạp".

Theo dự báo, sau khi băng qua đảo Hải Nam, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và dự kiến tối 4/7 tiếp tục đổ bộ lần thứ hai tại khu vực giáp ranh giữa ven biển Quảng Tây (Trung Quốc) và miền Bắc Việt Nam, trước khi suy yếu dần.

Từ ngày 3 đến 6/7, ảnh hưởng của bão sẽ gây mưa to đến rất to tại nhiều khu vực thuộc Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam và Quý Châu. Một số nơi trên đảo Hải Nam, khu vực ven biển phía tây nam Quảng Đông và Quảng Tây có thể xuất hiện mưa rất lớn, cục bộ đạt mức đặc biệt lớn.

Ông Trần Đào, Trưởng bộ phận dự báo của Trung tâm Khí tượng Trung Quốc, cho biết lượng hơi ẩm dồi dào do bão Maysak mang theo cũng sẽ làm gia tăng đáng kể lượng mưa dọc theo dải mưa mùa ở khu vực Giang Hán và Giang Hoài.

Theo ông, lượng mưa mới có thể chồng lấn với đợt mưa kéo dài tại trung và hạ lưu sông Dương Tử từ cuối tháng 6 đến nay, khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và lũ trên các sông suối vừa và nhỏ tăng lên rõ rệt.

Bên cạnh diễn biến của bão, nhiều khu vực phía bắc Trung Quốc cũng đang trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng lớn nhất kể từ đầu năm. Các địa phương như Tân Cương và Cam Túc được khuyến cáo đề phòng tình trạng nắng nóng cực đoan và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốc nhiệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nhiều khu vực trên Vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió mạnh. Đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2,25 m; khu vực Cửa Ông ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Hồi 10h ngày 4/7, tâm bão số 1 ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc và 108,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145 km về phía nam đông nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 đến 9 (62 đến 88 km/h), giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Trong thời gian tới, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Dự báo khu vực này có gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2 đến 4,5 m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể khiến tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển bị lật, chìm hoặc hư hỏng. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển cũng đối mặt với nguy cơ hư hại. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có thể bị gián đoạn.

Trên đất liền, ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên được dự báo có gió mạnh dần lên cấp 6, khu vực gần tâm bão cấp 7 đến 8, giật cấp 9 đến 10.

Sóng ven bờ cao từ 2 đến 3,5 m, kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng các công trình tạm, làm gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng cũng có thể gây ngập cục bộ tại khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê kè và các công trình ven biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa to.

Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi vượt 450 mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong thời điểm bão đổ bộ.

Cơ quan khí tượng cho biết những đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp; khu vực miền núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; cùng hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia