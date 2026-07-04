Ông Hun Sen đưa ra thuật ngữ lạ, dự báo gây bất ngờ về nhà vô địch World Cup tương lai

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 3/7 đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết World Cup 2026 phản ánh sự thay đổi về “địa lý bóng đá”, với các quốc gia ít dân cư và đang phát triển ngày càng trở nên cạnh tranh hơn so với các cường quốc truyền thống của môn thể thao này.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Thượng viện Campuchia

Theo Khmer Times, trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 2/7, ông Hun Sen cho biết sau khi đã thảo luận về khái niệm "trái bóng tròn", giờ là lúc nói về "địa lý bóng đá" - điều mà ông cho rằng tách biệt với địa chính trị.

“Trong suốt kỳ World Cup 2026, tôi nhận thấy rằng địa lý của bóng đá đang thay đổi mạnh mẽ thông qua sự hiện diện ngày càng tăng của các đội bóng đến từ các quốc gia ít dân cư và đang phát triển”, ông viết.

Ông Hun Sen cho rằng sự thể hiện mạnh mẽ hơn của các đội tuyển đến từ các quốc gia nghèo và nhỏ hơn chứng tỏ rằng bóng đá không phân biệt giàu nghèo hay theo quy mô dân số.

Ông nói thêm rằng một số đội tuyển của các quốc gia đang phát triển đã thách thức và thậm chí loại một số đội bóng mạnh nhất thế giới khỏi giải đấu, mô tả điều đó như bằng chứng về sự thay đổi cân bằng trong bóng đá toàn cầu.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết, ngay cả khi không thể đánh bại các cường quốc bóng đá, các đội bóng đến từ các quốc gia nghèo hơn ngày càng có khả năng gây áp lực lên đối thủ.

Ông Hun Sen cho rằng các quốc gia nghèo và dân số ít cuối cùng cũng sẽ giành chiến thắng tại World Cup.

“Theo những thay đổi về địa lý bóng đá này, một ngày nào đó các quốc gia nghèo và ít dân cư chắc chắn sẽ giành chức vô địch World Cup”, ông viết.

Ông Hun Sen nói thêm rằng ông không chắc liệu trước đây đã có ai sử dụng thuật ngữ “địa lý bóng đá” hay chưa, nhưng ông tin rằng thuật ngữ này phản ánh chính xác sự thay đổi của bóng đá thế giới và mang lại sự khích lệ cho các nước đang phát triển.

Ông Hun Sen dự đoán chức vô địch World Cup "một ngày nào đó" có thể nằm trong tầm tay của các quốc gia nghèo hơn và có dân số ít hơn. Ảnh: Instagram

Nhà phân tích địa chính trị người Campuchia Yang Peou cho rằng thuật ngữ “địa lý bóng đá” có thể được hiểu là một môn thể thao được chi phối bởi năng lực, kỷ luật và việc tuân thủ luật lệ, chứ không phải bởi quyền lực chính trị hay ảnh hưởng của nhà nước như trong địa chính trị.

Ông Peou cho biết thể thao quốc tế hoạt động theo các quy tắc và tiêu chuẩn chung, không phân biệt đối xử dựa trên sự giàu có, dân số, chủng tộc hay hệ thống chính trị.

“Đây là điểm khác biệt chính giữa địa lý bóng đá và địa chính trị”, ông nói. “Địa chính trị được định hình bởi sức mạnh quốc gia, ảnh hưởng quốc tế, các liên minh và cán cân quyền lực giữa các quốc gia.”

Ông Peou nói thêm rằng đây là lý do tại sao các sự kiện thể thao toàn cầu như Olympic và World Cup đóng vai trò là nền tảng đoàn kết các quốc gia bất chấp những khác biệt chính trị.

Nhà phân tích này lưu ý rằng các quốc gia đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt chính trị, chẳng hạn như Triều Tiên, vẫn có thể tham gia các sự kiện thể thao quốc tế. Ông Peou cho rằng thể thao giúp duy trì sự gắn kết quốc tế, cho phép các quốc gia thuộc mọi quy mô và trình độ phát triển cạnh tranh bình đẳng nếu họ được đào tạo bài bản và tuân thủ cùng một quy tắc.

Ông nói thêm rằng quyền lực đang dịch chuyển về phía khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, được thúc đẩy bởi ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc, Ấn Độ và ASEAN.