Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ triển khai sứ mệnh giải cứu kính thiên văn sắp rơi xuống Trái đất

| | Tài chính quốc tế

Tàu vũ trụ có 3 cánh tay robot vừa được phóng lên quỹ đạo để thực hiện nhiệm vụ giải cứu kính thiên văn của NASA sắp rơi trở lại Trái đất.

Hai kỹ sư làm việc cho Katalyst Space đứng cạnh tàu vũ trụ của họ bên trong SES (Máy mô phỏng môi trường không gian) tại Trung tâm không gian Goddard của NASA ở Greenbelt, Maryland, ngày 17/4. (Ảnh: NASA/AP)

Ngày 3/7 (giờ Mỹ), tập đoàn Northrop Grumman phóng tàu vũ trụ Link của hãng Katalyst Space Technologies từ quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Tên lửa Pegasus đưa tàu Link lên quỹ đạo để tiếp cận và dự kiến sau khoảng 1 tháng nữa sẽ bắt được đài quan sát Swift của NASA.

Được phóng từ năm 2004, kính thiên văn Swift đang giảm độ cao nhanh hơn bao giờ hết do tác động của các trận bão Mặt trời gần đây.

NASA đã chi 30 triệu USD cho Katalyst để thực hiện nhiệm vụ bắt giữ và nâng quỹ đạo của kính thiên văn, giúp nó tiếp tục quan sát những vụ nổ mạnh nhất trong vũ trụ, như các vụ bùng nổ tia gamma và ngôi sao phát nổ.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Swift có thể hoạt động trở lại vào tháng 9. Hiện các hoạt động quan sát đã tạm dừng, nhằm duy trì quỹ đạo của kính thiên văn lâu nhất có thể.

Trong vài năm tới, kính thiên văn Hubble của NASA cũng có thể trở thành đối tượng của sứ mệnh cứu hộ tương tự. Hubble đang dần mất độ cao do lực cản khí quyển gia tăng, hệ quả từ các đợt bùng phát hoạt động của Mặt trời.

Swift - nặng khoảng 1,6 tấn - đang quay quanh Trái đất ở độ cao khoảng 360km. Mục tiêu của Katalyst là nâng quỹ đạo của kính thêm 240km, đưa nó trở lại độ cao ban đầu. Các động cơ đẩy của tàu Link sẽ hoạt động từ từ để nâng quỹ đạo Swift, tránh gây rung lắc mạnh có thể ảnh hưởng đến kính thiên văn.

Katalyst chỉ mất 9 tháng để chuẩn bị toàn bộ sứ mệnh. NASA yêu cầu triển khai khẩn cấp vì nếu chậm đến mùa thu, Swift sẽ xuống quá thấp và không còn khả năng cứu được. Nếu không được nâng quỹ đạo, kính thiên văn này dự kiến sẽ lao trở lại khí quyển Trái đất và cháy rụi vào tháng 10.

Điều kiện thời tiết xấu và một số vấn đề kỹ thuật đã khiến vụ phóng tàu Link phải hoãn nhiều lần vào phút chót.

“Đây là sứ mệnh có rủi ro cao nhưng kết quả cũng rất xứng đáng”, Giám đốc điều hành Katalyst Space Ghonhee Lee phát biểu trước giờ phóng.

“Nguy cơ lớn nhất luôn là chúng tôi không thể phóng tàu và để Swift bốc cháy trong khí quyển. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực tránh kịch bản đó, và cả đội ngũ đã làm được điều này”, ông cho biết.

Theo Bình Giang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga bất ngờ 'cầu cứu' nước đồng minh Mỹ

Nga bất ngờ 'cầu cứu' nước đồng minh Mỹ Nổi bật

Đồng minh lâu năm của Mỹ bất ngờ 'mở lối đi riêng' sang châu Á, muốn tách rời Washington

Đồng minh lâu năm của Mỹ bất ngờ 'mở lối đi riêng' sang châu Á, muốn tách rời Washington Nổi bật

Tình cảnh không thể tin nổi đang diễn ra ở Nga

Tình cảnh không thể tin nổi đang diễn ra ở Nga

12:15 , 04/07/2026
"Giờ đây cờ Cape Verde ở khắp mọi nơi": World Cup 2026 đã thay đổi cuộc sống tại quốc đảo nhỏ bé như thế nào?

"Giờ đây cờ Cape Verde ở khắp mọi nơi": World Cup 2026 đã thay đổi cuộc sống tại quốc đảo nhỏ bé như thế nào?

11:55 , 04/07/2026
Nóng: Một tập đoàn công nghệ lớn bị truy thu 30 tỷ USD vì lợi dụng 'thiên đường' thuế, khai man 40% thu nhập dù nơi đó chỉ có 3% nhân viên?

Nóng: Một tập đoàn công nghệ lớn bị truy thu 30 tỷ USD vì lợi dụng 'thiên đường' thuế, khai man 40% thu nhập dù nơi đó chỉ có 3% nhân viên?

11:22 , 04/07/2026
Màn quảng bá quốc gia chưa từng có trong lịch sử World Cup: Cả thế giới phải tìm kiếm Cape Verde trên bản đồ

Màn quảng bá quốc gia chưa từng có trong lịch sử World Cup: Cả thế giới phải tìm kiếm Cape Verde trên bản đồ

11:00 , 04/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên