Chính thức hạ màn vụ kiện chấn động của thiếu gia Thái Lan và mẹ ruột

Vào ngày 3/7, truyền thông Thái Lan đưa tin bà Jeeranuch Bhirombhakdi - mẹ ruột của thiếu gia Psi Scott - đã nộp đơn lên Tòa án Dân sự Phra Khanong để rút lại vụ kiện con trai tội "bất hiếu" và đòi lại căn nhà ở Hua Hin. Bà Jeeranuch Bhirombhakdi bày tỏ sự đau buồn khi gia đình xáo xào: "Là một người mẹ, tôi rất đau lòng khi phải nhờ đến tòa án, điều mà không người mẹ nào muốn xảy ra. Đây là biện pháp cuối cùng, một quyết định mà tôi phải đưa ra với trái tim nặng trĩu, chỉ hy vọng tìm được giải pháp. Nhiều năm qua, gia đình tôi đã cố gắng nói chuyện và tìm giải pháp cho những vấn đề này, nhưng đều không có kết quả, cho đến khi chúng tôi buộc phải nhờ đến tòa án".

Được biết tại phiên tòa hòa giải thứ hai vào ngày 16/6, thẩm phán đã đề nghị 2 mẹ con thử nói chuyện với nhau 1 lần nưa, tin rằng tình mẹ con và mối quan hệ gia đình sẽ là cách tốt hơn để giải quyết vấn đề. Bà Jeeranuch Bhirombhakdi cảm thấy lời khuyên của thẩm phán rất phù hợp với cảm xúc của bà, nên đã chấp nhận sự hướng dẫn của thẩm phán và quyết định rút đơn kiện.

Ảnh: Thaipost

Mẹ ruột rút đơn kiện Psi Scott. Ảnh: Thaipost

"Tôi vẫn hy vọng rằng, với tư cách là mẹ con, chúng tôi có thể nói chuyện và tìm ra giải pháp. Việc rút đơn kiện ngày hôm nay có nghĩa là người mẹ này đang mở cửa để thảo luận về những gì đã xảy ra hoặc cách thức tiến hành tiếp theo, và tôi sẵn sàng nói chuyện miễn là chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tình yêu thương và thiện chí chân thành" - mẹ Psi Scott tha thiết nhắn gửi.

Ngoài ra, bà muốn làm rõ với công chúng rằng bà chưa từng thờ ơ với nỗi đau khổ của con trai: "Tôi đã lắng nghe ý kiến của tất cả các bên bày tỏ thiện chí, nhưng trước đây, tôi đã chọn không bình luận công khai về vấn đề này vì tôi coi đó là một vấn đề nhạy cảm trong gia đình nhỏ của mình. Hơn nữa, tôi đã cố gắng tránh làm tăng thêm nỗi đau và sự khổ sở cho tất cả những người liên quan. Là một người mẹ, tôi hy vọng có thể tự mình giải quyết tình hình trong gia đình và hy vọng chúng tôi có thể tìm ra giải pháp mà không ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia tộc Bhirombhakdi, cũng như Tập đoàn Bia Boonrawd, vốn không hề liên quan gì đến vấn đề này trong gia đình nhỏ của tôi".

Về vấn đề giữa 2 con trai Pi và Psi, bà cho biết yêu thương 2 con bằng cả trái tim mình. Điều này chưa bao giờ thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi, bất kể hoàn cảnh hay lời nói của bất cứ ai. Vì vậy, nếu việc chứng minh sự thật thông qua quá trình tố tụng là con đường mà các con lựa chọn, bà sẵn sàng tôn trọng và chấp nhận con đường đó, chỉ mong rằng sự thật sẽ được phơi bày và công lý sẽ được thực thi cho cả 2 con trai. Cuối cùng, bà trân trọng kêu gọi giới truyền thông và công chúng hãy thể hiện lòng cảm thông với tất cả các bên liên quan, và cho gia đình nhỏ của bà cơ hội được trò chuyện, hỗ trợ và hàn gắn các mối quan hệ.

Mẹ khẳng định yêu thương 2 anh em như nhau. Ảnh: Thaipost

Psi Scott sinh năm 1996, là nhà hoạt động môi trường, nhà bảo tồn biển. Anh là cố vấn cho Attapol Charoenchansak - Tổng Giám đốc Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật. Anh là 1 trong những người thừa kế của gia tộc giàu có và quyền lực nhất xứ chùa Vàng Bhirombhakdi, chủ của tập đoàn sản xuất bia và đồ uống lâu đời và lớn nhất nước Singha. Đế chế Singha không chỉ có bia, mà còn bao gồm bất động sản, thực phẩm, sản xuất chai thủy tinh và hệ sinh thái kinh doanh đa lĩnh vực khác với tổng tài sản trị giá hơn 100 tỷ baht (81,6 nghìn tỷ đồng).

Đến tháng 5/2026, Psi Scoot bất ngờ tố anh trai Pi Sunith Scott - người thừa kế của gia tộc Bhirombhakdi kiêm chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan - đã xâm hại tình dục mình từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Psi Scott tố mọi người trong gia tộc điều thành thương hiệu bia Singha đình đám đều biết rõ nhưng không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh.

Những tình tiết nghiêm trọng của vụ việc đã khiến công chúng sốc nặng. Phía Pi Sunith Scott lên tiếng phủ nhận, nhưng Psi Scott đã phản đòn bằng đoạn ghi âm "chí mạng". 50 ngôi sao like bài đăng ủng hộ Pi Sunith Scott và Mild Lapassalan đã bị chỉ trích kịch liệt. Kết cục là Pi Sunith Scott bị tập đoàn đình chỉ công việc, Mild Lapassalan tạm thời ly thân chồng để có thời gian suy ngẫm. Sau đó, Psi Scott và mẹ ruột đối đầu tại tòa, vì bà đâm đon kiện anh tội "bất hiếu", muốn lấy lại căn nhà ở Hua Hin là tài sản thừa kế ông ngoại cho anh.

Psi Scott chịu đựng sự bất công trong thời gian dài. Ảnh: Thaipost

Anh trai Pi Sunith Scott là người thừa kế của gia tộc Bhirombhakdi kiêm chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan. Nguồn: Thaipost

Nguồn: Thaipost

MINH HỒNG