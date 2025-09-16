Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng chiên cá nguyên vảy khiến nhiều người "nổi gai ốc", không ngờ lại là đặc sản độc đáo ở miền Tây

16-09-2025 - 10:50 AM | Lifestyle

Nhìn thì hơi "rén", nhưng món cá chiên để nguyên vảy này lại là đặc sản trứ danh miền Tây, ai ăn rồi cũng gật gù khen ngon.

Thường xuyên lướt TikTok, hẳn ai cũng có thể bắt gặp đủ loại clip "khiêu khích thần kinh" người xem. Có clip khiến dân tình bật cười, có clip lại làm nhiều người "rợn da gà" vì cảnh tượng khó tin. Trong đó, đoạn video một chú cá được cho vào chảo dầu chiên khi vẫn còn… nguyên vảy từng khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi.

Cảnh tượng chiên cá nguyên vảy khiến nhiều người "nổi gai ốc", không ngờ lại là đặc sản độc đáo ở miền Tây- Ảnh 1.

Thông thường, cá trước khi chế biến phải được làm sạch vảy, bỏ nội tạng rồi mới nấu nướng. Nhưng trong clip gây bão, con cá vẫn còn nguyên vảy, được thả thẳng vào chảo dầu sôi sùng sục. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không xảy ra cảnh tượng dưới đây: Người chiên cá liên tục múc vá dầu rưới lên mình cá. Dưới sức nóng, lớp vảy bong tróc lốp bốp, tạo nên khung cảnh vừa lạ mắt vừa… có phần "ám ảnh" với những ai chưa từng chứng kiến.

"Nhìn sợ quá, sao mà ăn được?", "Cá còn nguyên vảy thế kia thì ai dám ăn chứ?" - không ít bình luận tỏ ra hoang mang. Nhưng cũng chính ngay bên dưới, rất nhiều người nhanh chóng giải thích: hóa ra đây là cá tai tượng chiên xù, một trong những món đặc sản nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Và cách chiên loại cá này là phải để nguyên vảy như vậy mới "đúng bài".

Cảnh tượng chiên cá nguyên vảy khiến nhiều người "nổi gai ốc", không ngờ lại là đặc sản độc đáo ở miền Tây- Ảnh 2.

Cá tai tượng vốn có thân dày, thịt chắc. Khi chiên cả con cùng lớp vảy, phần vảy ngoài cùng nổ lách tách rồi trở nên giòn rụm chẳng khác nào lớp áo bột chiên xù. Bên trong, thịt cá vẫn giữ nguyên được độ ngọt, thơm, nóng hổi. Món này thường được bày nguyên con, dựng thẳng đứng trên bàn, vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn.

Không chỉ ngon ở phần cá, món cá tai tượng chiên xù còn "gây thương nhớ" bởi cách ăn. Cá được cuốn cùng bánh tráng, rau sống đủ loại như rau thơm, xà lách, dưa leo, kèm bún tươi. Chấm cùng chén nước mắm me hoặc mắm nêm đậm đà, tất cả hòa quyện tạo nên hương vị khiến ai thử một lần cũng khó quên.

Cảnh tượng chiên cá nguyên vảy khiến nhiều người "nổi gai ốc", không ngờ lại là đặc sản độc đáo ở miền Tây- Ảnh 3.

Cảnh tượng chiên cá nguyên vảy khiến nhiều người "nổi gai ốc", không ngờ lại là đặc sản độc đáo ở miền Tây- Ảnh 4.

Ở miền Tây, cá tai tượng chiên xù gần như là "ngôi sao" trên nhiều mâm tiệc, từ đám cưới, đám hỏi cho đến các buổi tụ tập gia đình. Món ăn vừa mang phong vị sông nước dân dã, vừa khiến thực khách phương xa trầm trồ bởi sự độc đáo.

Vậy nên, nếu chỉ nhìn clip trên mạng mà vội "sợ xanh mặt" thì e rằng bạn đã bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một trong những đặc sản nổi tiếng bậc nhất miền Tây rồi đó.

Món ăn gắn với ký ức tuổi thơ nghèo khó nhưng giờ là "đặc sản đính kèm" nổi tiếng ở miền Tây

Theo Châu Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Tăng chăm uống 1 loại nước ép "kem chống nắng" để làn da căng tràn collagen, tôi cũng học theo trong 1 tháng: Kết quả nhận được vô cùng bất ngờ!

Hà Tăng chăm uống 1 loại nước ép "kem chống nắng" để làn da căng tràn collagen, tôi cũng học theo trong 1 tháng: Kết quả nhận được vô cùng bất ngờ! Nổi bật

Local brand Việt "có phước" nhất, được 3 mỹ nhân đẹp nhất thế giới liên tục order trong 2 tháng

Local brand Việt "có phước" nhất, được 3 mỹ nhân đẹp nhất thế giới liên tục order trong 2 tháng Nổi bật

Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn

Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn

10:30 , 16/09/2025
Từ thương hiệu thời trang đường phố từng phủ sóng 45 cửa hàng đến kẻ sống sót sau cú rơi tự do: CEO Đỗ Việt Anh của BOO lần đầu kể chuyện bước qua hai thái cực và tìm lại ánh hào quang

Từ thương hiệu thời trang đường phố từng phủ sóng 45 cửa hàng đến kẻ sống sót sau cú rơi tự do: CEO Đỗ Việt Anh của BOO lần đầu kể chuyện bước qua hai thái cực và tìm lại ánh hào quang

10:25 , 16/09/2025
Vợ chồng trẻ ở TP.HCM vay 1 tỷ mua nhà, đang có 27 triệu nên trả nợ trước hay mua vàng phòng thân: Tính toán của người vợ khiến ai cũng phải tấm tắc

Vợ chồng trẻ ở TP.HCM vay 1 tỷ mua nhà, đang có 27 triệu nên trả nợ trước hay mua vàng phòng thân: Tính toán của người vợ khiến ai cũng phải tấm tắc

10:14 , 16/09/2025
5 mỹ nhân Việt má lúm phú quý "trời ban", gái Trung, gái Hàn chi cả trăm triệu dao kéo chưa chắc đẹp bằng

5 mỹ nhân Việt má lúm phú quý "trời ban", gái Trung, gái Hàn chi cả trăm triệu dao kéo chưa chắc đẹp bằng

09:40 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên