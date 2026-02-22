Cảnh tượng chưa từng thấy ở Yên Tử

Từ 5h, người dân đã tập trung đông tại chùa Hoa Yên để lễ bái. Theo quan niệm từ xa xưa, đi Yên Tử vào những ngày đầu năm sẽ giúp cơ thể thanh tịnh và may mắn cả năm. Người dân đến đây xin sức khỏe cho gia đình và cầu mong cả năm ấm êm, hạnh phúc.