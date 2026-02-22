Thủ tướng: Không để ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 21/2 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết năm 2025.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng khen ngợi, biểu dương Bộ Công an (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông), Bộ Xây dựng và UBND các địa phương đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Tết.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông…

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM.

Để giữ gìn an toàn phục vụ nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026 , Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, xử lý nghiêm minh, đặc biệt là đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ…

Bộ Công an cùng với Bộ Xây dựng, UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý theo hướng điều tiết bớt số làn của chiều đường có mật độ thấp cho chiều đường có lưu lượng cao, giảm nguy cơ ùn tắc, nhất là tại các trạm thu phí, các tuyến cao tốc, nút giao thông kết nối cửa ngõ đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định

Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định. Đồng thời, cần phải có giải pháp ngăn chặn và đặc biệt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi chở quá số người quy định.

Trong khi đó, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có giải pháp xử lý ngay sự cố phát sinh, nhất là trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và trong dịp Lễ hội Xuân 2026, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn.