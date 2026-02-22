Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Flycam bay trái phép, đường băng sân bay Đà Nẵng phải tạm ngưng

22-02-2026 - 17:24 PM | Bất động sản

Flycam bay trái phép sát sân bay Đà Nẵng khiến hoạt động khai thác đường băng bị gián đoạn, hàng chục chuyến bay phải điều chỉnh lịch trình.

Chiều 22-2 (mùng 6 Tết), vào khoảng 11 giờ 45, lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện một flycam bay trái phép khu vực cất – hạ cánh phía bắc sân bay.

Đường băng sân bay Đà Nẵng tạm ngưng vì flycam bay trái phép - Ảnh 1.

Nhiều máy bay bị ảnh hưởng khi flycam xâm nhập vùng bay trái phép

Ngay lập tức, cơ quan quản lý không lưu ra lệnh ngừng khai thác đường băng hơn 30 phút, từ 11 giờ 45 đến khoảng 12 giờ 15, để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không.

Sự việc gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động bay trong giờ cao điểm dịp Tết, khiến nhiều chuyến bay cất và hạ cánh tại Đà Nẵng phải thay đổi lịch trình, bay vòng trên trên bầu trời khá lâu.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy nhiều máy bay hạ cánh từ các điểm quốc tế như Nhật Bản, Hong Kong, Singapore buộc phải bay vòng trên trời trước khi hạ cánh an toàn.

Đến hơn 12 giờ 45 cùng ngày, hoạt động khai thác đường băng phía nam sân bay được thiết lập trở lại bình thường.

Trong ngày 22-2, sân bay Đà Nẵng dự kiến có khoảng 336 lượt chuyến bay cất và hạ cánh, trong đó có 166 chuyến quốc tế – cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau kỳ nghỉ Tết.

Đây không phải lần đầu tiên flycam bay trái phép gây ảnh hưởng hoạt động bay tại Đà Nẵng. Cuối năm 2025, một vụ tương tự xảy ra khi flycam được phát hiện chỉ cách đường cất – hạ cánh khoảng 60–70 m và bay cao hơn 400 m trong vùng trời kiểm soát, khiến cơ quan quản lý không lưu phải tạm dừng khai thác đường băng hơn 1 giờ 30 phút, ảnh hưởng tới 19 chuyến bay.

Theo Hải Định

Người lao động

