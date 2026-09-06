Cảnh tượng đông nghẹt tại một tiệm bánh trung thu nổi tiếng ở TP.HCM: Chờ gần 2 tiếng, xếp hàng lại 3-4 lần mới mua đủ số lượng

Clip: Di Anh

Những ngày qua, rất đông người dân có mặt tại một cửa hàng bánh truyền thống trên đường Phạm Phú Thứ (phường Bình Tiên, TP.HCM) để mua bánh trung thu. Dòng người xếp hàng nối dài trước cửa hàng, có thời điểm tràn xuống cả lòng, lề đường.

Thậm chí, để mua được số lượng bánh mong muốn, không ít khách cho biết phải quay lại xếp hàng 2-3 lần trong ngày. Nguyên nhân là cửa hàng giới hạn mỗi khách chỉ được mua tối đa 3 hộp mỗi lượt.

Tiệm bánh nổi tiếng đã có từ lâu (Ảnh: Di Anh)

Khách hàng chen đông nghẹt trước một tiệm bánh trung thu nổi tiếng (Ảnh: Di Anh)

Để mua số lượng lớn, khách hàng phải quay lại xếp hàng nhiều lần (Ảnh: Di Anh)

Có thời điểm người mua xếp hàng tràn xuống dưới lòng đường (Ảnh: Di Anh)

Anh Nguyễn Kim Ngân (phường Hiệp Bình, TP.HCM) cho biết khá bất ngờ trước lượng người đến mua bánh.

"Quá đông! Không nghĩ là nó sẽ đông như vậy. Nếu hôm nay mình mua số lượng mười mấy hộp thì ít nhất phải quay lại xếp hàng ba đến bốn lần. Tốn ít nhất cũng phải là 2 tiếng", anh Ngân chia sẻ.

Không chỉ người dân địa phương, một số khách từ xa cũng tìm đến cửa hàng để mua bánh. Chị Anh Đào (Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên chị trực tiếp xếp hàng mua loại bánh này.

"Quá vất vả! Thực sự mình không nghĩ là nó vất vả như thế này. Mình xếp hàng từ lúc 4 giờ 30 phút. Mình mua đi biếu, nghĩ là sẽ mua được số lượng nhiều nhưng không ngờ một người chỉ mua được 3 hộp.", chị Anh Đào nói.

Chị Anh Đào (Hà Nội) được giới thiệu bánh tại đây khá ngon nên đã xếp hàng mua (Ảnh: Di Anh)

Theo chị Anh Đào, thời điểm chị đến, lượng khách còn đông hơn hiện tại, có lúc người xếp hàng tràn ra cả lòng, lề đường. Là người từ Hà Nội đến, chị cho biết trước đó nghe nhiều người giới thiệu bánh ngon nên đã tranh thủ tìm đến mua.

"Mình là người ở Hà Nội chứ không phải người ở đây. Lần đầu tiên mình đi xếp hàng mua bánh này. Mọi người nói bánh này ngon nên hôm nay mình từ xa đến để mua bánh. Đây chắc sẽ là kỷ niệm rất đáng nhớ vì mình không nghĩ phải vất vả thế này mới mua được một hộp bánh", chị Anh Đào chia sẻ.

Dù phải xếp hàng và chờ đợi khá lâu nhưng khách hàng vẫn vui vẻ để mua được chiếc bánh trung thu ngon (Ảnh: Di Anh)

Trong khi đó, chị Tuyên Nguyễn cho biết trước 17h, bánh đã được bán hết và cửa hàng hẹn khách quay lại sau đó. Khi quay lại, chị bất ngờ vì lượng người chờ mua đã tăng lên đáng kể.

"Hồi nãy chưa tới 17 giờ là bán hết rồi. Hẹn 17 giờ quay lại. Quay lại thì thấy rất đông người. Tại mình qua đây hơi xa nên thôi ở đây chờ luôn", chị Tuyên nói. Theo chị Tuyên, lượng khách có thể đông hơn vào buổi chiều tối khi thời tiết dịu mát. Những lần mua vào buổi sáng hoặc buổi trưa, chị thường không gặp cảnh đông đúc như vậy.

Những hàng người nối dài, những hộp bánh được chờ đợi và câu chuyện khách từ xa tìm đến mua đang tạo nên không khí đặc biệt khi Trung thu cận kề. Dù phải chờ đợi khá lâu, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng để mang những hộp bánh truyền thống về biếu gia đình, người thân.