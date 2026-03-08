Cảnh tượng hiếm thấy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: 3.000 phụ nữ cùng làm một việc vào ngày 8/3

Clip: Di Anh

Sáng 8/3, khoảng 3.000 phụ nữ trong tà áo dài truyền thống đã cùng tham gia đồng diễn dân vũ và diễu hành tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo nên khung cảnh rực rỡ và sôi động ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Trong nền nhạc sôi động, các nhóm tham gia đồng loạt thực hiện những động tác dân vũ đã được chuẩn bị từ trước. Sự đồng bộ của hàng nghìn người trong trang phục áo dài tạo nên màn trình diễn ấn tượng, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều người

Khoác trên mình chiếc áo dài trắng nữ sinh, bạn Phan Khánh Phương (Xuân Hòa, TP.HCM) chia sẻ: “Có rất nhiều người mặc áo dài sặc sỡ, cũng có những bạn học sinh mặc đồng phục trường đến chụp ảnh và tập lại động tác. Em thấy rất nhộn nhịp và háo hức. Nhà em không ở gần đây nên khi đến thấy không khí như vậy em rất bất ngờ và cảm thấy vui.”

Theo Phương, tại sự kiện có nhiều kiểu áo dài khác nhau, từ những mẫu có họa tiết rồng phượng, hoa văn truyền thống cho đến các thiết kế in hình chữ S, bản đồ Việt Nam. Bên cạnh đó, hình ảnh các nữ sinh trong tà áo dài trắng cũng tạo nên nét trong trẻo, nổi bật giữa không khí lễ hội.

Mặc áo dài truyền thống tham gia chương trình, bà Nguyễn Thị Bình (phường Diên Hồng, TP.HCM) cho biết bà rất thích sự đa dạng của các thiết kế áo dài hiện nay. “Áo dài của Việt Nam mình càng ngày càng được thiết kế tinh tế, đẹp và phù hợp với nhiều người. Dù nam hay nữ, già hay trẻ đều có thể mặc áo dài. Mặc vào bà thấy mình đẹp hơn một chút”, bà chia sẻ.

Trong khi đó, bạn Dương Quỳnh An cho rằng khoảnh khắc hàng nghìn người cùng thực hiện các động tác theo nhạc tạo nên cảm giác hào hứng và gắn kết. “Khi mọi người cùng nhau thực hiện các động tác theo bài nhạc, em cảm nhận được sự đồng lòng. Không khí rất vui”, Quỳnh An nói.

Không khí sôi động đến mức một số người tham gia còn đùa vui rằng màn đồng diễn này “giống như một kỳ SEA Games thu nhỏ”.

Những tà áo dài với nhiều kiểu dáng và họa tiết khác nhau, từ truyền thống đến hiện đại, đã góp phần tôn lên vẻ duyên dáng của người mặc, đồng thời lan tỏa hình ảnh trang phục truyền thống trong đời sống đương đại.

Theo ban tổ chức, năm nay chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài thu hút khoảng 50.000 người tham gia tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố, riêng khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ có khoảng 3.000 người.