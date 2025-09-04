Cảnh tượng hỗn loạn gây đám tang của diễn viên Ngọc Trinh gây bức xúc

Trong ngày diễn ra lễ tiễn đưa của NSƯT Ngọc Trinh, ngoài sự có mặt của gia đình, thì các nghệ sĩ thân thiết cũng xuất hiện để tiễn biệt người quá cố. Tuy nhiên, không khí trang nghiêm của buổi lễ lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng hỗn loạn từ một bộ phận youtuber và những người quay chụp tự do.

Theo ghi nhận, dù gia đình đã dán bảng yêu cầu hạn chế quay phim, chụp ảnh, livestream để giữ sự riêng tư, song không ít người vẫn phớt lờ quy định. Nhiều Youtuber liên tục chen lấn, thậm chí dí camera sát mặt nghệ sĩ khi họ đến viếng. Một số còn chặn ngang lối đi, khiến việc di chuyển ra vào của khách viếng bị cản trở.

Cảnh tượng Youtuber chen lấn tại đám tang của NS Ngọc Trinh

Trong khi phần lớn các đơn vị truyền thông chính thống đều tuân thủ quy định, tránh tác nghiệp tại khu vực bên trong tang lễ để không làm ảnh hưởng đến gia quyến, thì sự xuất hiện của nhóm quay chụp tự phát đã tạo nên cảnh tượng lộn xộn, mất trật tự. Không chỉ làm mất đi sự tôn nghiêm cần có của một tang lễ, hành động này còn khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc.

Không dừng lại ở đó, tình trạng quay phim bất chấp, đăng tải kèm bình luận, chú thích soi mói, khiếm nhã của các youtuber cũng kéo theo những hệ lụy không hay, ảnh hưởng không tốt đến gia quyến, những người đến viếng.

Nhiều đoạn clip ghi lại cảnh youtuber chen lấn, livestream bất chấp đã lan truyền nhanh chóng. Netizen đồng loạt cho rằng cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn để tránh tình trạng này tái diễn, đồng thời kêu gọi giữ sự trang nghiêm, tôn trọng gia đình và người đã khuất.

Nhiều người không khỏi ngán ngẩm với cảnh tượng Youtuber chen lấn, gây mất trật tự ở đám tang

Những ngày qua, tang lễ của NSƯT Ngọc Trinh đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đã có mặt để tiễn biệt cố diễn viên về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí tang thương bao trùm khi từng đoàn nghệ sĩ lặng lẽ đến thắp nén nhang, tiễn đưa đồng nghiệp. Trong sáng 4/9, lễ đưa tiễn cố diễn viên đã được diễn ra. Theo gia đình chia sẻ, linh cữu nữ nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Ngày 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng. NSƯT Ngọc Trinh qua đời để lại nhiều niềm xót xa cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả mến mộ. Trước sự ra đi quá đột ngột này, loạt hình ảnh cuối đời của nữ diễn viên vừa được chia sẻ càng khiến khán giả nghẹn ngào tiếc thương.

Lễ đưa tiễn của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra trong không khí xúc động

Linh cữu nữ nghệ sĩ sẽ được hoả táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa

NSƯT Ngọc Trinh được biết đến rộng rãi sau vai Vy trong Mùi Ngò Gai. Trước khi được chọn vào vai Vy, Ngọc Trinh đã có chút thành công trong lịch vực sân khấu kịch nói. Quyết định thử sức cho vai diễn dài hơi trong Mùi Ngò Gai chính là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Ngọc Trinh và giúp cô đến gần hơn với khán giả yêu thích phim truyền hình. Gương mặt tròn, nụ cười sáng cộng với lối diễn tự nhiên, chân thật khiến Ngọc Trinh tạo được thiện cảm cho công chúng. Tuy nhiên, sau 2 phần phim "làm mưa làm gió", vì lí do sức khỏe nên Ngọc Trinh đã không thể tiếp tục vai diễn của mình, để lại biết bao tiếc nuối.

Sau vai diễn để đời trong Mùi Ngò Gai, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động ở mảng sân khấu kịch. Ngoài ra, cô còn đứng lớp đào tạo nhiều khóa cho lớp diễn viên trẻ ở trường Sân khấu Điện ảnh. Tháng 8/2019, Ngọc Trinh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.