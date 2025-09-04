Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Số điện thoại 039271xxxx thông báo nam sinh 2007 "bán thông tin cá nhân", phải nộp 350 triệu đồng để giải quyết: mẹ nạn nhân lập tức báo công an

04-09-2025 - 19:38 PM | Sống

Số điện thoại 039271xxxx thông báo nam sinh 2007 "bán thông tin cá nhân", phải nộp 350 triệu đồng để giải quyết: mẹ nạn nhân lập tức báo công an

Đối tượng lạ yêu cầu nam sinh 18 tuổi phải vào TP Hồ Chí Minh để làm việc hoặc nộp 350 triệu đồng để giải quyết vụ việc.

Khoảng 10h30’ ngày 2/9/2025, cháu H.M.K (sinh năm 2007, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 039271xxxx. Sau khi nghe máy, đối tượng yêu cầu cháu kết bạn Zalo và tiến hành gọi video với hình ảnh giả danh cán bộ Công an.

Số điện thoại 039271xxxx thông báo nam sinh 2007 "bán thông tin cá nhân", phải nộp 350 triệu đồng để giải quyết: mẹ nạn nhân lập tức báo công an- Ảnh 1.

Cháu H.M.K trở về cùng gia đình.

Minh Ánh

ĐSPL

