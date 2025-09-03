Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biết chồng chuyển khoản cho lừa đảo, người phụ nữ vẫn mặc kệ, khẳng định “Anh ấy không có tiền đâu” nhưng công an báo tài khoản có 1,5 tỷ đồng

03-09-2025 - 13:02 PM | Sống

Người phụ nữ Trung Quốc muốn chồng có bài học khi giao dịch với kẻ lừa đảo nhưng cuối cùng cô lại là người nhận thông tin bất ngờ.

Tháng 5/2020, đồn công an ở Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi báo án từ nhân viên chi nhánh một ngân hàng tại địa phương. Cụ thể, một khách hàng họ Trần đến ngân hàng để chuyển 6.000 NDT (22 triệu đồng) qua tài khoản WeChat với lý do mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe. 

Nhân viên ngân hàng đã hỗ trợ ông điền mẫu đơn chuyển tiền, nhưng khi ông Trần mở nhật ký trò chuyện trên WeChat và hiển thị thông tin tài khoản người nhận, họ phát hiện tài khoản này đã bị nhiều người báo cáo lừa đảo. Ngay lập tức, nhân viên dừng việc giao dịch và khuyên ông Trần không nên chuyển tiền. Tuy nhiên, vị khách này kiên quyết từ chối và tiếp tục muốn thực hiện giao dịch. Nhân viên ngân hàng lập tức đã gọi công an đến hiện trường.

Biết chồng chuyển khoản cho lừa đảo, người phụ nữ vẫn mặc kệ, khẳng định “Anh ấy không có tiền đâu” nhưng công an báo tài khoản có 1,5 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an địa phương nhanh chóng liên lạc với vợ và con trai ông Trần để tìm hiểu thêm. Điều bất ngờ là vợ ông Trần biết về mối quan hệ của chồng với một người bạn quen qua mạng và nhận thấy đối phương có dấu hiệu là kẻ lừa đảo khi liên tục yêu cầu ông chuyển tiền vì nhiều mục đích. Cô nhiều lần khuyên can nhưng ông Trần không nghe, khẳng định người bạn này đang giúp anh “làm giàu”. 

Người phụ nữ này tin rằng chồng mình không có nhiều tiền, tài khoản chỉ vài trăm NDT nên quyết định mặc kệ, không can thiệp thêm. Cô nói: “Tôi đã từng bị lừa nên tôi muốn chồng mình tự học một bài học”. Tuy nhiên, điều người vợ không ngờ tới là tài khoản của ông Trần không chỉ có vài trăm NDT như cô nghĩ.

Qua điều tra tại chỗ, công an địa phương phát hiện tài khoản ngân hàng của ông Trần có hơn 400.000 NDT (gần 1,5 tỷ đồng). Người đàn ông này khai nhận đây là số tiền đền bù giải tỏa mặt bằng anh trai gửi cho ông thời gian gần đây, và ông Trần đã cố tình không thông báo cho vợ con. Sau đó, người vợ đã đến ngân hàng để xử lý tình huống này. 

Biết chồng chuyển khoản cho lừa đảo, người phụ nữ vẫn mặc kệ, khẳng định “Anh ấy không có tiền đâu” nhưng công an báo tài khoản có 1,5 tỷ đồng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Được công an và gia đình thuyết phục, ông Trần cuối cùng đồng ý chuyển toàn bộ số tiền 400.000 NDT vào tài khoản của vợ để đảm bảo an toàn. Vụ việc kết thúc mà không gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng, nhưng là một lời cảnh báo về sự nguy hiểm của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, từ những đối tượng tiếp cận qua mạng xã hội. 

Lực lượng chức năng Trung Quốc cảnh báo mọi người không chuyển khoản/ nhận tiền hộ cho người quen qua mạng khi nhận được lời mời gọi liên quan đến đầu tư, cho thuê/ mua bán tài khoản ngân hàng,... vì rất có thể trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

