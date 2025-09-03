Phát hiện "đối tượng lạ" đứng nửa ngày ngoài cổng trường, cô giáo tò mò chạy ra xem rồi chạy vội vào, bối rối không biết nói sao!

Một vụ việc xảy ra tại một trường mẫu giáo ở Giang Tô, Trung Quốc mới đây đã khiến cộng đồng mạng được phen cười ngất. Theo đó, ngày 28/8, một người cha đưa con gái đến nhà trẻ. Thế nhưng đến tận nửa ngày sau, cô giáo phát hiện anh vẫn đứng ngoài cổng chưa chịu về. Cô vừa định ra hỏi chuyện, nhưng rồi lại quay lưng lặng lẽ trở vào.

Hóa ra, người cha ấy quá quyến luyến con nên cứ đứng ngoài lén lau nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh một mình đưa con đến trường.

Điều thú vị là bé gái thì chẳng khóc lóc gì, ngoan ngoãn đi theo cô giáo vào lớp, trong khi người bố lại đứng bám ngoài hàng rào sắt, không nỡ rời đi.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của con gái dần khuất sau cánh cửa lớp, nước mắt anh tuôn trào, tay bấu chặt vào song sắt, chẳng chịu buông. Cô giáo ban đầu định ra an ủi, nhưng thấy một người đàn ông lớn mà lại khóc nức nở thì cũng chẳng biết nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay lại lớp.

Người bố đứng khóc khiến giáo viên cũng bối rối

Trước câu chuyện hài hước này, có cư dân mạng cười đùa: "Câu con gái là "công chúa nhỏ" của cha thì ra là như này đây". Người khác thì cảm thán: “Cha còn yếu đuối hơn con. Làm cha mẹ thời nay thật không dễ dàng.”

Thực ra, việc người cha quyến luyến con như vậy cũng cho thấy đàn ông ngày nay ngày càng dành nhiều tình cảm và trách nhiệm trong việc nuôi con. Trước kia, chuyện đưa đón hầu như là việc của mẹ, nhiều ông bố thậm chí chẳng biết con học lớp nào.

Bây giờ, không ít ông bố trẻ đã rất thành thạo chuyện thay tã, cho ăn, đưa đón con đi học. Tình cảm càng sâu nặng thì nỗi lo lắng khi rời xa con càng lớn.

Thế nhưng, khả năng thích nghi của trẻ thường mạnh mẽ hơn người lớn. Nhiều bé có thể khóc lóc trong vài ngày đầu, nhưng chỉ chưa đầy một tuần là đã hòa nhập, vui chơi cùng bạn bè.

Ngược lại, chính cha mẹ lại lo lắng không yên: người thì bám cửa sổ nhìn trộm, người thì nấp ở góc tường, ngày nào cũng đuổi theo cô giáo hỏi han tình hình.

Ở Thượng Hải, thậm chí có trường mầm non còn mở hẳn “lớp thích nghi cho phụ huynh”, dạy cha mẹ cách giảm bớt lo âu. Nhiều khi, không phải trẻ không rời được cha mẹ, mà chính cha mẹ không nỡ rời con.

Cách xử lý của cô giáo trong câu chuyện này cũng rất tinh tế: không ép buộc, không giảng đạo lý, chỉ lặng lẽ để người bố thoải mái trút bầu cảm xúc. Sự “bao dung” như vậy mới thật sự hiệu quả.

Càng ngăn cản, phụ huynh càng lo lắng; ngược lại, cho họ thêm chút thời gian thích nghi thì quá trình chia xa lại nhẹ nhàng hơn. Chính vì thế, nhiều trường mầm non hiện nay cho phép phụ huynh ở lại sân trường vài ngày đầu, tránh việc “cắt đứt đột ngột” khiến nỗi lo lắng tăng thêm.

Người cần học cách trưởng thành không chỉ là những đứa trẻ, mà còn là những bậc cha mẹ đang tập buông tay. Nhưng ngẫm lại, đôi khi cái cảm giác “không nỡ rời xa” ấy cũng chính là một niềm hạnh phúc.