Cảnh tượng hỗn loạn giữa lòng Paris: 3.000 người “vỡ trận” vì gà rán miễn phí

15-09-2025 - 15:09 PM | Tài chính quốc tế

Chương trình phát gà rán miễn phí tại trung tâm Paris (Pháp) trở nên hỗn loạn khi hàng nghìn người đổ xô tới.

Vào ngày 13/9, nhà hàng Krousty Sabaïdi tại khu vực Châtelet-Les Halles, trung tâm Paris (Pháp) , đã xảy ra tình trạng hỗn loạn khi một nhà hàng mới khai trương phát các suất ăn miễn phí. Lực lượng cảnh sát buộc phải can thiệp bằng hơi cay để kiểm soát đám đông. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà hàng tổ chức phát 1.000 suất ăn miễn phí để đánh dấu sự kiện khai trương, thu hút hàng nghìn người tập trung trước cửa.

Theo kế hoạch, influencer (người có sức ảnh hưởng) Fares Salvatore sẽ tham gia để thu hút công chúng, tuy nhiên, thông tin lan truyền nhanh chóng khiến gần 3.000 người tập trung trước nhà hàng, dẫn đến tình trạng chen lấn, hỗn loạn.

Theo lời một người dân chứng kiến, “Ngay từ 8 giờ sáng, đã có hàng dài người xếp hàng vì chương trình phát miễn phí. Các influencer cũng có mặt để thu hút công chúng.”

Nhà hàng Krousty Sabaïdi cho biết họ không lường trước lượng người quá đông, dẫn đến tình trạng chen lấn và hỗn loạn trước cửa hàng. Một số cửa hàng xung quanh đã tạm thời đóng cửa để bảo vệ khách và nhân viên. Cuối cùng, theo yêu cầu của Sở cảnh sát Paris, sự kiện đã bị hủy bỏ.

Đây không phải lần đầu tiên các hoạt động thương mại như vậy dẫn đến hỗn loạn. Trước đó, tại Lille (Nord) năm 2023, một chương trình phát áo sơ mi miễn phí đã gây ra tai nạn khi một bé 7 tuổi bị giẫm đạp, gãy xương. Tại Paris cũng từng xảy ra xô xát trong các đợt bán giày giảm giá, dẫn đến chen lấn, hỗn loạn.

May mắn, ngày 13/9 không có ai bị thương. Cuối cùng, các suất ăn miễn phí đã được phân phát tại một trại trẻ mồ côi và cho người vô gia cư. Nhà hàng hứa sẽ tổ chức các sự kiện trong tương lai, nhưng với các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Nguồn: Le Parisien, Franceinfo

Haidilao Trung Quốc 'vỡ trận' dịp nghỉ lễ: Nhiều khách hàng coi quán là phòng ngủ, khách mới hết chỗ ăn

Theo Phạm Trang

