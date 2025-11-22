Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tối 21/11, dọc bờ biển TP Nha Trang xuất hiện những “dải rác khổng lồ” liên tục bị sóng lớn đánh dạt vào bờ sau mưa lũ, tạo nên một khung cảnh hỗn độn hiếm thấy tại vùng biển vốn nổi tiếng xanh trong.

 

Từng đợt sóng ầm ầm cuộn rác vào bãi cát, kéo theo cành cây, thân gỗ và vô số rác thải trôi nổi - Clip: Di Anh

Từng đợt sóng lớn cuộn rác vào bờ, biến bãi biển Nha Trang thành một mảng màu ngổn ngang sau mưa lũ.

Từng đợt sóng lớn cuộn rác vào bờ, biến bãi biển Nha Trang thành một mảng màu ngổn ngang sau mưa lũ.

Những cành cây bị sóng cuốn, dạt vào sâu trong bãi cát

Những cành cây bị sóng cuốn, dạt vào sâu trong bãi cát

Lượng rác thải và cành cây khổng lồ nằm ngổn ngang

Lượng rác thải và cành cây khổng lồ nằm ngổn ngang 

Dọc lối đi ven biển, người dân và du khách đứng nép xa để quan sát. Có người tranh thủ quay clip, livestream; có người chỉ lặng người nhìn những con sóng dữ dội liên tục ập vào bờ. Từ phía trên nhìn xuống, cảnh tượng càng thêm choáng ngợp khi từng cột sóng trắng xoá đánh mạnh vào bãi cát.

Cảnh tượng không thể tin nổi dọc bãi biển đẹp nhất Nha Trang- Ảnh 4.

Người dân và du khách đứng nép xa, lặng người trước cảnh biển dậy sóng cuốn theo đủ loại rác thải trôi dạt.

Không ít khách du lịch bất ngờ khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng này tại bãi biển Nha Trang

Không ít khách du lịch bất ngờ khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng này tại bãi biển Nha Trang

Nhiều người chụp lại cảnh tượng này rồi chia sẻ lên mạng xã hội

Cảnh tượng không thể tin nổi dọc bãi biển đẹp nhất Nha Trang- Ảnh 7.

Nhiều người chụp lại cảnh tượng này rồi chia sẻ lên mạng xã hội

Cảnh tượng không thể tin nổi dọc bãi biển đẹp nhất Nha Trang- Ảnh 8.

Chị Đỗ Thị Linh (trú TP Hà Nội), du khách đang nghỉ tại Nha Trang, cho biết chuyến đi lần này không may trúng đúng đợt mưa lũ. “Mình đến đây mấy ngày mà ngập lụt nên chưa đi đâu được. Hôm nay vừa tạnh mưa ra biển thì bị sốc luôn. Thấy cảnh tượng này vừa xót xa vừa thương người dân. Đứng một lúc thôi mà sóng đánh cao dữ dội, mình cũng thấy sợ nữa”, chị Linh chia sẻ.

Trên mạng xã hội, Linh từng thấy bãi biển Nha Trang với nước xanh trong, cảnh đẹp “lung linh”, nhưng khi tận mắt chứng kiến lại không khỏi ngỡ ngàng.

Nhiều khách du lịch nước ngoài ngồi hàng giờ trên bờ biển

Cảnh tượng không thể tin nổi dọc bãi biển đẹp nhất Nha Trang- Ảnh 10.

Nhiều khách du lịch nước ngoài ngồi hàng giờ trên bờ biển 

Là người sinh ra và lớn lên tại phường Nha Trang, bạn Đức Huy cho biết chưa bao giờ thấy bãi biển quê mình “tan hoang” đến vậy. “Gió to mình cũng ngại ra đường, nhưng thấy mọi người đăng lên mạng rác trôi vào nhiều nên tò mò chạy ra xem. Sóng đánh mạnh nên mình chỉ đứng xa quan sát. Nhìn cảnh này mà xót lắm”, Huy nói.

Theo Di Anh

Đời sống và pháp luật

