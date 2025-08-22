Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt

22-08-2025 - 18:59 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng ghi nhận diện tích khoảng 4.800m² đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải, bốc mùi hôi thối tại hiện trường vụ án.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, cùng Trần Quốc Tuấn - nhân viên công ty, về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt- Ảnh 1.

Từ trái qua, Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Trần Quốc Tuấn.

Trước đó, vào lúc sáng sớm ngày 15/8, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô chở rác do tài xế T.M điều khiển, mang thông tin của Công ty Phương Đông Building, đang đổ chất thải trực tiếp xuống khu đất thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 07, xã Long Hải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích khoảng 4.800m² đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên khai nhận: Công ty Phương Đông Building được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, THCM) và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Nguyên đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn lợi dụng việc thu gom, khi xe rác đầy thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308, xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe ben vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

Hành vi này từng bị xử phạt tiền 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Sở Nông nghiệp & Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000m².

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ án với số lượng rác thải khổng lồ, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối:

Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt- Ảnh 3.

Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt- Ảnh 4.

Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt- Ảnh 5.

Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt- Ảnh 6.

Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt- Ảnh 7.

Ảnh: Công an TPHCM.

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?

3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? Nổi bật

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường Nổi bật

Truy nã đặc biệt Trần Thiện Tâm sinh năm 1993

Truy nã đặc biệt Trần Thiện Tâm sinh năm 1993

18:57 , 22/08/2025
Danh tính 4 nhân viên ngân hàng vừa bị bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú

Danh tính 4 nhân viên ngân hàng vừa bị bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú

18:41 , 22/08/2025
Thủ tục hưởng trợ cấp thai sản với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thủ tục hưởng trợ cấp thai sản với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

18:26 , 22/08/2025
Nhờ công an tìm người chuyển nhầm 2 tỉ đồng vào tài khoản

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm 2 tỉ đồng vào tài khoản

18:05 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên