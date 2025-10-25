Cảnh tượng ngay lúc này tại "thiên đường nghỉ dưỡng Đông Nam Á", nhiều người lắc đầu: Quá đáng tiếc!

Nhắc tới thiên đường biển, thiên đường nghỉ dưỡng Đông Nam Á, không thể bỏ qua Bali – hòn đảo nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh và những khu resort sang trọng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những hình ảnh ghi lại tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở nơi này khiến nhiều người bất ngờ bởi tình trạng ô nhiễm. Bali, từng được ví như một viên ngọc quý của du lịch quốc tế, giờ đây đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng: Ô nhiễm môi trường.

Tình trạng ô nhiễm tại Bali không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng nước biển mà còn tác động trực tiếp đến hình ảnh của các bãi biển nổi tiếng như Kuta, Seminyak và Jimbaran. Rác thải nhựa, bao gồm chai nhựa, túi nilon và các vật dụng dùng một lần, tràn ngập trên các bãi biển này, tạo nên cảnh tượng không mấy dễ chịu đối với du khách.

Bali từng được ví như thiên đường nghỉ dưỡng, thiên đường của những bãi biển (Ảnh Travel Nation)

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân và du khách. Mặc dù chính phủ Indonesia đã có những động thái cấm sử dụng nhựa dùng một lần, nhưng việc thực thi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khiến cho lượng rác thải nhựa vẫn gia tăng mạnh mẽ.

Không chỉ ở các bãi biển, các con sông lớn như sông Ayung cũng đang phải chịu đựng sự ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều đoạn sông bị tắc nghẽn bởi rác thải, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và gây ra tình trạng ngập lụt sau những trận mưa lớn. Tại các khu vực du lịch như Canggu và Uluwatu, mặc dù là điểm đến yêu thích của du khách, nhưng cũng không thoát khỏi tình trạng ô nhiễm nước và đất do rác thải không được xử lý đúng cách.

Tình trạng ô nhiễm này không chỉ đe dọa đến sức khỏe cộng đồng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch – ngành kinh tế chủ lực của Bali. Nếu không có những giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề ô nhiễm, Bali có thể sẽ mất đi danh hiệu thiên đường nghỉ dưỡng mà thế giới đã dành cho.

Một số hình ảnh về ô nhiễm tại một số điểm du lịch của Bali (Ảnh CNN, BBC, Nat Geo)

Du khách nói gì về ô nhiễm tại Bali?

Không ít du khách nước ngoài khi đến Bali đã bày tỏ sự thất vọng về tình trạng ô nhiễm. Một du khách đến từ Anh cho biết: “Tôi đã đến Bali nhiều lần, nhưng lần này tôi thực sự sốc khi chứng kiến lượng rác thải nhựa khổng lồ trên bãi biển Kuta. Điều này thật sự làm giảm đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Bali” .

Một du khách đến từ Úc cũng chia sẻ: “Bali là một nơi tuyệt vời để nghỉ dưỡng, nhưng tôi không thể không nhận thấy rác thải nhựa ở khắp nơi, điều này thật đáng tiếc. Nếu không có biện pháp nghiêm ngặt, Bali sẽ mất đi danh tiếng là một điểm đến lý tưởng".

Trên mạng xã hội, khi những bức ảnh, thước phim về tình trạng ô nhiễm tại Bali được đăng tải, nhiều người tỏ rõ sự tiếc nuối cho nơi từng được mệnh danh là "thiên đường nghỉ dưỡng" này.

Ảnh The Courier Mail

Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, chính quyền Bali đã bắt đầu triển khai một số giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này. Một trong những nỗ lực đáng chú ý là việc tăng cường các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, khuyến khích du khách và người dân không vứt rác bừa bãi.

Ngoài ra, chính quyền cũng đang đẩy mạnh việc cải thiện cơ sở hạ tầng xử lý rác thải, triển khai các chương trình thu gom rác thải ở các khu vực trọng điểm như Kuta, Seminyak và Uluwatu. Bali cũng đã thí điểm những khu vực không sử dụng nhựa dùng một lần, khuyến khích du khách sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường như túi vải và chai nước tái sử dụng. Tuy nhiên, để những giải pháp này đạt hiệu quả, cần sự đồng hành của cả cộng đồng địa phương và du khách.

Nhựa 1 lần sẽ bị cấm tại 1 số khu vực (Ảnh The Bali Sun)

Vẫn còn những nơi không ô nhiễm ở Bali

Mặc dù tình trạng ô nhiễm đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực du lịch nổi tiếng ở Bali, nhưng vẫn có những điểm đến tuyệt vời, ít bị tác động và vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên mà du khách có thể tham khảo. Một trong những nơi ít bị ô nhiễm chính là Ubud – trung tâm văn hóa của Bali. Nơi đây nổi bật với những khu rừng xanh mướt, thác nước hùng vĩ và những cánh đồng lúa bậc thang đẹp mắt. Ubud còn được biết đến với các ngôi đền cổ kính và các khu chợ thủ công, nơi du khách có thể tìm hiểu về văn hóa đặc sắc của người dân Bali.

Bên cạnh đó, nếu bạn yêu thích vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, bạn có thể tham quan các bãi biển ít người biết đến như Amed, nằm ở phía Đông Bali. Amed nổi tiếng với làn nước trong vắt và các rạn san hô tuyệt đẹp, là nơi lý tưởng để lặn biển và thưởng thức vẻ đẹp của đại dương mà không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm. Tương tự, bãi biển Balangan ở phía Nam Bali cũng là một điểm đến ít bị ô nhiễm, thu hút du khách bởi khung cảnh hoang sơ, biển xanh và sóng lặng.

Bali vẫn còn vô vàn điểm đến không bị ô nhiễm (Ảnh ST)

Ngoài ra, những khu vực như Nusa Penida và Nusa Lembongan, hai đảo nhỏ nằm ngoài khơi Bali, cũng là lựa chọn tuyệt vời để tránh xa ô nhiễm. Nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ với những vách đá hùng vĩ, bãi biển vắng vẻ và hệ sinh thái biển phong phú. Du khách có thể tham gia các tour lặn biển hoặc đi thuyền khám phá những vịnh nhỏ tuyệt đẹp mà không lo ngại ô nhiễm.

Những điểm đến này vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên và không bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề ô nhiễm, giúp du khách có những trải nghiệm tuyệt vời và bảo vệ môi trường một cách bền vững.