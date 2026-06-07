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Cảnh tượng ngỡ trên phim mới có: Sóng lớn tràn bờ, đổ ập xuống nhà hàng và đường phố

| | Tài chính quốc tế

Người dân lẫn khách du lịch đã có những trải nghiệm hy hữu.

Mới đây, hiện tượng sóng lớn tràn bờ đã mang lại trải nghiệm hy hữu cho những người ăn tối và tài xế dọc bờ biển Kailua-Kona, Hawaii, Mỹ.

Đợt sóng lừng hướng nam lớn nhất mùa đã đạt đỉnh vào thứ Tư 3/6(), khiến những con sóng dữ dội tràn qua bức tường chắn sóng dọc theo con đường Alii Drive.

Video lan truyền trên mạng cho thấy cảnh sóng lớn dữ dội đã tràn về phía một con đường, đánh ập lên các phương tiện giao thông, người đi bộ và đập mạnh vào cửa kính của một nhà hàng gần đó vào thứ Ba, ngày 2 tháng 6.

Video ghi lại cảnh tượng hiếm có từ một nhà hàng ở Hawaii

Theo nhà khí tượng học Dakota Smith của CNN Digital, các trạm quan trắc chính thức ghi nhận độ cao của sóng trong khu vực đạt từ 4 đến 6 feet (khoảng 1,2 đến 1,8 mét), nhưng một số con sóng thực tế có thể còn cao hơn thế.

Đây là một sự xao nhãng đầy vui thích đối với những thực khách đang ăn uống tại nhà hàng "The Fish Hopper", nhưng lực lượng cứu hộ của quận đã có một ngày làm việc vô cùng bận rộn ngoài khơi.

Cảnh báo sóng lớn có hiệu lực đối với tất cả các bờ biển phía nam cho đến 6 giờ chiều thứ Năm, và Cơ quan Thời tiết Quốc gia cũng đã đưa ra thông báo về thời tiết hàng hải.

Sóng dọc theo các bờ biển hướng nam sẽ tiếp tục giảm dần. Các con sóng vẫn sẽ mang lại điều kiện lướt sóng thú vị cho những người lướt sóng kỳ cựu, đồng thời trở nên dễ kiểm soát hơn một chút đối với những người đi biển so với thời điểm đầu tuần này.

Nguồn: CNN

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Theo Chi Chi

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