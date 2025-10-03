Cảnh tượng tại Tây Hồ ngay lúc này: Nhiều người không tin nổi, nhận xét: "Thật sự không dám tưởng tượng!"

Được biết, từ hôm qua ngày 1/10, một trong những kỳ nghỉ lễ lớn nhất Trung Quốc đã bắt đầu, năm nay kéo dài lên tới 8 ngày. Đó là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu. So với các kỳ nghỉ ngắn như Thanh Minh (3 ngày), Đoan Ngọ (3 ngày), kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài gần một tuần, năm nay lại kết hợp cùng kỳ nghỉ Trung thu, nên được mệnh danh là “Tuần lễ vàng” của du lịch Trung Quốc.

Mới đây, nhiều hình ảnh ghi lại cảnh du khách đông nghịt tại một điểm du lịch nổi tiếng đã khiến nhiều người xem phải trầm trồ. Cụ thể, đây là tại Tây Hồ - Hàng Châu. Trong hình có thể thấy, đoàn người đông đến mức gần như không có 1 kẽ hở nào. Nhiều người nhận xét, chỉ nhìn qua hình thôi đã thấy ngộp thở. Thu Phương, du khách đã từng có dịp đến địa điểm này trong 1 lần khác cảm thán: "Lần tôi đến Tây Hồ cảnh rất quang đãng, đi bộ hay đi xe đạp đều thoáng, thong dong, đông thế này thì thật sự không dám tưởng tượng tới!".

Cảnh tượng đông nghịt người ở Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc (Ảnh VP - Khám phá Trung Quốc)

Hàng Châu - Luôn là điểm thu hút du khách hàng đầu

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết hợp Trung thu năm nay tại Trung Quốc đã biến nhiều thành phố du lịch thành “điểm nóng” thu hút hàng triệu du khách. Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, nổi bật trên bản đồ khi ghi nhận hơn 1,78 triệu lượt khách chỉ trong ngày 1/10 – con số cho thấy sức hút khổng lồ của thành phố vốn nổi danh với cảnh sắc non nước hữu tình.

Trong số đó, Tây Hồ – địa điểm được nhắc tới ở trên, được xem biểu tượng của Hàng Châu – tiếp tục là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. Theo số liệu từ chính quyền địa phương, riêng khu vực này đã đón khoảng 446.300 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Từ sáng sớm, những địa điểm như Cầu Đoạn (Duanqiao), bến thuyền dạo hồ hay các lối đi bộ ven hồ đã ken đặc dòng người.

Không chỉ Tây Hồ, các điểm du lịch khác trong Hàng Châu cũng chứng kiến lượng khách khổng lồ. Những công viên thu phí trong thành phố tiếp nhận hơn 93.000 lượt khách chỉ trong ngày đầu, trong khi nhiều hoạt động văn hóa – lễ hội như Tuần lễ Văn hóa Tống tại khu phố Thanh Hà Phường (Qinghefang), lễ hội ẩm thực cá sông ở Fuyang, hay carnival AI robot tại quận Tây Hồ đều chật kín người tham dự.

Tây Hồ - một trong những biểu tượng hàng đầu ở Hàng Châu (Ảnh ST)

Sức hút này cũng được phản ánh trên các nền tảng đặt vé trực tuyến. Báo cáo từ một số đơn vị cung cấp, chỉ riêng Hàng Châu, lượng đặt tour và dịch vụ du lịch tăng tới 35% so với năm trước. Điều đó cho thấy, dù đã quen với cảnh đông đúc, du khách vẫn sẵn sàng đổ về để tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày và hòa mình vào dòng chảy lễ hội.

Cảnh tượng du khách chen kín ven hồ, các tuyến phố cổ rực rỡ ánh đèn hay dòng người nườm nượp đổ ra ga tàu điện ngầm trung tâm đang trở thành những hình ảnh “viral” trên Weibo, Douyin. Với nhiều người, đến Hàng Châu dịp Quốc khánh không chỉ để ngắm cảnh mà còn để “trải nghiệm cảm giác” hòa mình trong bầu không khí nhộn nhịp bậc nhất trong năm.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài vẫn đang tiếp diễn và dự báo lượng khách sẽ còn tăng trong những ngày tới. Hàng Châu, với sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và hiện đại, một lần nữa khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của du lịch nội địa Trung Quốc.

Nhiều điểm tham quan khác tại Hàng Châu cũng đông nghịt khách dịp nghỉ lễ (Ảnh ST)

Kỳ nghỉ Quốc khánh - Một trong những kỳ nghỉ lớn nhất Trung Quốc

Trong “lịch nghỉ lễ” của Trung Quốc, kỳ nghỉ Quốc khánh luôn được xem là đợt cao điểm du lịch lớn nhất năm, thậm chí còn sôi động hơn cả Tết Nguyên đán ở khía cạnh du lịch nội địa. Nếu như dịp Tết, người dân ưu tiên về quê sum họp gia đình, thì Quốc khánh trở thành cơ hội vàng để cả nước “bung sức” cho nhu cầu đi lại, tham quan, mua sắm.

Theo số liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, lượng khách trong kỳ Quốc khánh thường vượt xa các kỳ nghỉ khác: năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 826 triệu lượt khách nội địa, gấp nhiều lần so với dịp Tết Thanh Minh hay Lễ Lao động . Còn năm 2025, khi Quốc khánh trùng với Trung thu, lượng khách càng bùng nổ, với dự báo đường sắt quốc gia phục vụ trên 2,19 tỷ lượt hành khách chỉ trong 8 ngày.

Bên cạnh Tây Hồ hay những điểm đến ở Hàng Châu, loạt điểm đến nổi tiếng khác cũng ghi nhận lượng du khách kỷ lục. Từ cổ kính như Vạn Lý Trường Thành tới hiện đại như Bến Thượng Hải, đều trong tình trạng “biển người”, phản ánh quy mô tiêu dùng và di chuyển khổng lồ mà ít kỳ nghỉ nào sánh được. Dưới đây là một số hình ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, phản ánh thực tế tình trạng này.

Thượng Hải với Bến Thượng Hải và phố đi bộ Nam Kinh, hay Vạn Lý Trường Thành đều đông nghịt người tới tham quan dịp nghỉ lễ (Ảnh xiaohongshu)

Sức nóng của kỳ nghỉ còn thể hiện rõ ở các ga tàu cao tốc. Riêng ga Hồng Kiều (Shanghai Hongqiao Railway Station) trong ngày 1/10 đã chứng kiến hàng trăm nghìn hành khách qua lại, nhiều khung giờ cao điểm gần như chật kín, hành khách phải xếp hàng dài chờ kiểm soát an ninh.

Đối với du khách Việt Nam, nếu có ý định trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc vào dịp Quốc khánh – Trung thu, cần lưu ý đây là mùa cao điểm nhất trong năm. Do vậy, cần nên đặt vé máy bay, tàu cao tốc và khách sạn sớm từ 1–2 tháng, đồng thời cân nhắc chọn khung giờ sáng sớm hoặc buổi tối để tránh cao điểm.

Nếu không thích cảnh đông đúc, một lựa chọn thông minh là khám phá những điểm du lịch ít nổi tiếng hơn hoặc các thành phố vệ tinh quanh khu trung tâm. Chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ tinh thần thoải mái và tận hưởng bầu không khí lễ hội sôi động sẽ giúp chuyến đi trở thành trải nghiệm đáng nhớ, thay vì nỗi mệt mỏi vì “biển người”.