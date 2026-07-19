Cảnh tượng trên đường phố Việt Nam khiến khách Mỹ bất ngờ, thốt lên: Không tin vào mắt mình

Đứng trước một khu vực đang giải tỏa, thi công ở Hà Nội, một người đàn ông Mỹ không giấu được sự bất ngờ. Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, anh nói: “Việt Nam đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết, thật không tin vào mắt mình”, đồng thời nhắc tới những con đường mới, công trình mới và nhịp sống đang thay đổi từng ngày.

Theo thông tin được chia sẻ, nhân vật trong video tên David, quốc tịch Mỹ, hiện là giáo viên ngoại ngữ và đang sinh sống tại khu vực phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Bối cảnh phía sau anh được cho là khu vực đường Lĩnh Nam, nơi đang có hoạt động giải tỏa, mở rộng đường.

Điều khiến video thu hút sự chú ý không chỉ là lời khen của một người nước ngoài, mà còn bởi góc nhìn rất đời thường: một người Mỹ đang sống ở Hà Nội chứng kiến sự thay đổi của thành phố ngay gần nơi mình ở.

Người Mỹ nhìn thấy Hà Nội thay đổi ngay trước mắt

Trong video, David đứng giữa khung cảnh quen thuộc với nhiều người Hà Nội thời gian gần đây: nhà cửa được tháo dỡ, mặt bằng mở ra, công trường và máy móc xuất hiện. Thay vì chỉ nhìn thấy sự ngổn ngang của thi công, anh lại cảm nhận rõ một thành phố đang chuyển mình.

David nói Việt Nam đang phát triển rất nhanh, với nhà cửa, đường sá, các dự án và hoạt động kinh doanh mới. Anh cũng nhắc tới sự thay đổi của con người, đời sống và đô thị, coi đây là một giai đoạn “rất thú vị” để quan sát Việt Nam vươn lên.

Nếu bối cảnh trong video đúng là đường Lĩnh Nam, đây là một ví dụ điển hình. Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có tổng mức đầu tư 2.493 tỷ đồng, chiều dài khoảng 3,4km, điểm đầu tại nút giao Tam Trinh, điểm cuối tại nút giao đê Nguyễn Khoái. Tuyến đường sẽ được mở rộng với mặt cắt 22,5m và 40m, đáp ứng 4-6 làn xe, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Cũng theo nguồn này, dự án có diện tích thu hồi hơn 98.000m2, liên quan đến hàng trăm hộ dân và nhiều tổ chức. Vì vậy, phía sau một tuyến đường rộng hơn không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà còn là quá trình thay đổi không gian sống, thói quen đi lại của người dân trong khu vực.

Không chỉ một con đường, Hà Nội đang có nhiều đại công trường

Cảm nhận của David không phải là hiện tượng cá biệt. Những năm gần đây, Hà Nội liên tục triển khai nhiều dự án giao thông lớn, từ đường nội đô, vành đai, cầu qua sông Hồng đến đường sắt đô thị.

Một trong những công trình đáng chú ý là Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, dự án có chiều dài khoảng 113,5km, đoạn qua Hà Nội dài 58,3km; quy mô hoàn thiện 6 làn xe, mặt cắt 90-135m, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Ở phía sông Hồng, cầu Tứ Liên cũng là dự án được nhiều người quan tâm. Báo Điện tử Chính phủ cho biết dự án cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu được khởi công sáng 19/5/2025, tổng mức đầu tư khoảng 19.830 tỷ đồng, kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh. Khi hoàn thành, cây cầu này được kỳ vọng mở thêm trục kết nối mới giữa khu vực trung tâm và phía Bắc sông Hồng.

Bên cạnh đường bộ, Hà Nội cũng đang thúc đẩy mạng lưới metro. Cổng thông tin điện tử Hà Nội cho biết việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng được xem là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô. Trước đó, tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy dài 8,5km đã vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024.

Ý nghĩa phía sau những công trường

Với người dân, các công trình hạ tầng có thể kéo theo bụi, tiếng ồn, rào chắn, ùn tắc hoặc phải thay đổi lộ trình trong giai đoạn thi công. Tuy nhiên, khi hoàn thành, những tuyến đường mới, cầu mới, metro mới được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho các trục cũ, rút ngắn thời gian di chuyển và mở thêm không gian phát triển đô thị.

Với du khách, sự thay đổi này cũng có ý nghĩa rõ rệt. Một Hà Nội có giao thông thuận tiện hơn sẽ giúp hành trình từ sân bay, khu trung tâm, các điểm ven sông Hồng, Đông Anh, Tây Hồ, Long Biên hay Hoàng Mai trở nên dễ dàng hơn. Du khách không chỉ nhìn Hà Nội qua phố cổ, hồ Gươm hay những di tích quen thuộc, mà còn thấy một đô thị đang mở rộng và hiện đại hóa từng ngày.