Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Canvas tạm ngừng hoạt động vì bị hack: Teen lo ngại về việc bảo mật thông tin

Theo Hoàng Yến | 09-05-2026 - 15:29 PM | Kinh tế số

Mới đây, nền tảng học trực tuyến Canvas bị một nhóm hacker “đánh sập”, khiến hàng nghìn trường đại học trên toàn thế giới bị gián đoạn các hoạt động học tập và quan ngại về rủi ro bảo mật thông tin.

Canvas là một trong những nền tảng quản lý học tập do công ty Instructure vận hành, được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng. Ở Việt Nam , hiện nay cũng có không ít trường ứng dụng Canvas trong giảng dạy, trong đó bao gồm: Đại học Fulbright Việt Nam, Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Kinh tế…

Vào tối 7/5 vừa qua, Canvas bất ngờ bị hack bởi nhóm Shiny Hunters - tổ chức từng đứng sau nhiều vụ đánh cắp dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ. Những hacker này không chỉ từ chối quyền đăng nhập của người dùng mà thậm chí còn chỉnh sửa, làm thay đổi giao diện của trang web lẫn ứng dụng.

Trước sự cố này, đội ngũ kỹ thuật của Instructure hiện vẫn đang nỗ lực khắc phục và khôi phục hệ thống. Tuy nhiên, đến sáng 8/5, nền tảng vẫn chưa thể hoạt động ổn định trở lại.

Đây không phải là lần đầu Instructure đối mặt với các hoạt động tấn công liên quan đến nhóm hacker Shiny Hunters. Tuy nhiên, lần này, nhóm tội phạm này không chỉ âm thầm đánh cắp dữ liệu mà còn công khai để lại lời nhắn đòi tiền chuộc và đe dọa phát tán thông tin đối với phía công ty quản lý.

Sự việc xảy ra đã khiến không ít các trường đại học, giảng viên và học sinh bị ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục. Hàng nghìn sinh viên bày tỏ sự bức xúc khi nền tảng gặp sự cố đúng thời điểm nhiều bài tập và hạn nộp bài đang cận kề. Không chỉ gây khó khăn trong quá trình truy cập tài liệu và nộp bài, vụ việc còn ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giảng dạy và ôn tập, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của mùa thi .

Quan trọng hơn hết, nhiều cá nhân cũng bày tỏ lo ngại về tính bảo mật của dữ liệu được lưu trữ trên Canvas, khi nền tảng này bị một bên thứ ba tấn công và đe dọa phát tán thông tin ra bên ngoài.

Cục Thuế phát thông báo hỏa tốc

Theo Hoàng Yến

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ sở hữu 2 chữ cái, hòn đảo 16.000 dân bất ngờ kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm từ Elon Musk và Google nhờ cơn sốt AI

Chỉ sở hữu 2 chữ cái, hòn đảo 16.000 dân bất ngờ kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm từ Elon Musk và Google nhờ cơn sốt AI Nổi bật

Nghiên cứu đập tan ảo tưởng về vibe coding trên mạng xã hội: Không một coder chuyên nghiệp nào thực sự làm như vậy

Nghiên cứu đập tan ảo tưởng về vibe coding trên mạng xã hội: Không một coder chuyên nghiệp nào thực sự làm như vậy Nổi bật

Đầu tư 206 tỷ USD vào AI để sa thải nhân viên: Sai lầm "đốt tiền" khiến doanh nghiệp mất cả chì lẫn chài

Đầu tư 206 tỷ USD vào AI để sa thải nhân viên: Sai lầm "đốt tiền" khiến doanh nghiệp mất cả chì lẫn chài

15:18 , 09/05/2026
ChatGPT tự báo người thân nếu bạn gặp khó khăn

ChatGPT tự báo người thân nếu bạn gặp khó khăn

15:16 , 09/05/2026
Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Hợp tác KHCN Việt Nam - Ấn Độ bước sang giai đoạn mới, thực chất, sâu rộng và hiệu quả hơn

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Hợp tác KHCN Việt Nam - Ấn Độ bước sang giai đoạn mới, thực chất, sâu rộng và hiệu quả hơn

14:49 , 09/05/2026
Công an đã phát hiện ra nguyên nhân người dân có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản VNeID, Facebook...

Công an đã phát hiện ra nguyên nhân người dân có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản VNeID, Facebook...

14:30 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên