Cao tốc 59.000 tỷ đồng thẳng đến tận cùng Tổ quốc, có cầu xuyên biển 'khủng' nhất Việt Nam, top Đông Nam Á

Cà Mau đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi

Ngày 3/11, đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công tại nút giao cuối tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, đồng thời động viên lực lượng công nhân đang làm việc trên công trường.

Theo báo cáo của các đơn vị thi công, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm đang được triển khai quyết liệt. Với tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, địa phương đã hoàn tất đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường trên toàn bộ diện tích đã cắm mốc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra thăm hỏi và nghe nhà thầu báo cáo về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Báo Xây dựng

Hiện đã bàn giao hơn 35 ha mặt bằng, đạt trên 4,9% tổng diện tích, với giá trị giải ngân hơn 64 tỷ đồng, tương đương 8,35% kế hoạch. Nhà thầu khẳng định đang nỗ lực tăng tốc để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tại công trường, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã thăm hỏi, động viên các lực lượng thi công và khẳng định địa phương cam kết thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng chiến lược tại Cà Mau có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy kinh tế – xã hội, đặc biệt là khai thác tiềm năng khu vực cực Nam của Tổ quốc.

Tỉnh ủy Cà Mau cũng đã phân công lãnh đạo UBND tỉnh làm đầu mối theo dõi sát sao từng hạng mục, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Đây được kỳ vọng là cú hích lớn cho hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế biển của Cà Mau trong giai đoạn tới.

Điểm đầu cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: Báo Xây dựng

Trước đó, ngày 19/8, tỉnh Cà Mau đã khởi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi theo cơ chế khẩn cấp. Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến cao tốc từ Cà Mau đến Đất Mũi chạy song song với quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh từ TP Cà Mau đến Đất Mũi. Đây là dự án kết nối cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) đến Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

Từ đây, người dân có thể tiếp cận các điểm đến nổi tiếng như Đất Mũi Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, rừng đước Năm Căn…, mở ra cơ hội hình thành chuỗi du lịch sinh thái – văn hoá – biển đảo quy mô lớn.

Cao tốc này cũng mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế liên vùng và đảm bảo kết nối quốc gia. Dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tạo lực hút mạnh mẽ cho thương mại, đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch khu vực Cà Mau.

Cà Mau chờ đợi ngày hoàn thành cầu vượt biển lớn nhất Việt Nam

Đây là dự án được khởi công xây dựng cùng với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai ngày 19/8 vừa qua. Trong đó, điểm đầu cầu vượt biển Hòn Khoai nối liền với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cầu chính dài 17,3km, cầu nhánh lên đảo 0,87km, mặt cầu rộng 16,5m.

Công trình sử dụng kết cấu móng cọc khoan nhồi, riêng khu vực nước sâu được gia cố bằng cọc ống thép; dầm cầu kết hợp giữa bê tông cốt thép và thép liên hợp. Đặc biệt, nhịp thông thuyền của cầu được thiết kế dạng vòm thép với khẩu độ lên tới 150 m, thể hiện kỹ thuật thi công hiện đại và phức tạp bậc nhất hiện nay.

Dự án được đánh giá là công trình mang tính đột phá nhằm khai mở tiềm năng kinh tế biển, logistics và quốc phòng khu vực cực Nam Tổ quốc.

Ảnh minh họa cầu vượt biển Hòn Khoai trong tương lai bằng AI ChatGPT

Khi đồng bộ đưa vào khai thác, cầu vượt biển Hòn Khoai, cảng tổng hợp Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau – Đất Mũi sẽ tạo trục kết nối Bắc – Nam hoàn chỉnh đến cực Nam đất nước. Công trình không chỉ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, logistics, thương mại và du lịch mà còn góp phần củng cố vững chắc an ninh – quốc phòng vùng biển Tây Nam.

Dự án được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục mới khi trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và xếp thứ ba Đông Nam Á. Hiện nay, cầu vượt biển dài nhất cả nước là Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng) với chiều dài 5,44 km, thông xe năm 2017; tiếp đến là cầu Thị Nại (Bình Định) dài gần 2,5 km. Với quy mô và ý nghĩa chiến lược, cầu vượt biển Hòn Khoai được xem là biểu tượng mới cho bước tiến hạ tầng của Việt Nam trên bản đồ khu vực.